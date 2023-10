Draymond Green encore incertain pour la reprise

La saison régulière commence mardi soir, dans quelques heures donc, et Draymond Green pourra-t-il être en tenue contre les Suns ? C’est la question qui agite les Warriors depuis quelques jours.

L’intérieur s’est ainsi blessé à la cheville gauche fin septembre et a depuis entamé une course contre la montre. Même si on sait que Steve Kerr n’est pas pressé et préfère l’avoir sur le long terme que sur les premiers matches.

Draymond Green se rapproche d’un retour puisqu’il s’est entraîné en cinq-contre-cinq ce dimanche, après avoir fait du trois-contre-trois en début de semaine passée.

« C’est bien pour lui et pour nous », a réagi le coach des Warriors pour le Mercury News. « Il ajoute une touche de compétitivité à notre équipe, avec son intelligence de jeu. Sa présence lors des exercices, pendant l’entraînement, est bénéfique. Mais il a besoin de bosser, c’est sûr. »

Le quadruple champion NBA a manqué toute la présaison de son équipe et, par conséquent, il est logiquement à court de rythme et reste incertain pour affronter Kevin Durant et sa bande mardi soir.

« Parfois on communique bien, parfois pas tout à fait et c’est évident que je peux aider dans ce domaine », analyse-t-il, avant de donner les clés de la défense à Kevon Looney, en attendant son retour. « Je veux le dire publiquement parce que je sais qu’il peut le faire. Il sait ce qu’il faut faire et ça va être important, pour nous, d’entendre sa voix plus souvent. Car on se sent bien quand on entend sa grosse voix. »

Draymond Green Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 GOS 79 13 32.7 20.9 81.8 0.7 2.6 3.3 0.7 2.0 0.5 0.7 0.3 2.9 2013-14 GOS 82 22 40.7 33.3 66.7 1.1 3.9 5.0 1.9 2.8 1.2 1.1 0.9 6.2 2014-15 GOS 79 32 44.3 33.7 66.0 1.4 6.8 8.2 3.7 3.2 1.6 1.7 1.3 11.7 2015-16 GOS 81 35 49.0 38.8 69.6 1.7 7.8 9.5 7.4 3.0 1.5 3.2 1.4 14.0 2016-17 GOS 76 33 41.8 30.8 70.9 1.3 6.6 7.9 7.0 2.9 2.0 2.4 1.4 10.2 2017-18 GOS 70 33 45.4 30.1 77.5 1.1 6.6 7.6 7.3 2.6 1.4 2.9 1.3 11.0 2018-19 GOS 66 31 44.5 28.5 69.2 0.9 6.4 7.3 6.9 3.0 1.4 2.6 1.1 7.4 2019-20 GOS 43 28 38.9 27.9 75.9 0.5 5.7 6.2 6.2 2.6 1.4 2.3 0.8 8.0 2020-21 GOS 63 32 44.7 27.0 79.5 0.9 6.3 7.1 8.9 3.1 1.7 3.0 0.8 7.1 2021-22 GOS 46 29 52.5 29.6 65.9 1.0 6.3 7.3 7.0 3.0 1.3 3.0 1.1 7.5 2022-23 GOS 73 32 52.7 30.5 71.3 0.9 6.3 7.2 6.9 3.1 1.0 2.8 0.8 8.5 Total 758 29 44.9 31.4 71.2 1.1 5.9 7.0 5.6 2.8 1.4 2.3 1.0 8.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.