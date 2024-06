Jeremy Sochan attendu avec la Pologne cet été

Courant mars, on apprenait que Jeremy Sochan « [voulait] jouer et vraiment se battre » pour représenter la Pologne cet été et ainsi l’aider à se qualifier pour les Jeux olympiques de Paris 2024.

Trois mois plus tard, l’ailier des Spurs figure bien dans la pré-sélection polonaise de 17 joueurs pour le tournoi de qualification olympique (TQO) prévu à Valence, des 2 au 7 juillet prochains. À ses côtés, on retrouve Mateusz Ponitka ou encore AJ Slaughter, aussi appelés par le sélectionneur Igor Milicic, mais pas Brandin Podziemski ni Malcolm Brogdon, tous les deux toujours en quête d’un passeport polonais.

Concernant Jeremy Sochan, Américain de naissance et qui tient ses origines polonaises de sa mère, on se souvient qu’il a porté le maillot de la Pologne lors de compétitions jeunes et en qualification à l’Eurobasket 2022. Depuis, on ne l’a plus revu en sélection, mais cela pourrait prendre fin cet été.

Les « Bialo-czerwoni » en auraient bien besoin pour rallier Paris 2024, alors qu’il leur faudra se débarrasser de l’Espagne (pays hôte du TQO), des Bahamas, de la Finlande, de l’Angola et du Liban pour y parvenir…

Jeremy Sochan Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 SAN 56 26 45.3 24.6 69.8 1.7 3.6 5.3 2.5 2.5 0.8 1.7 0.4 11.0 2023-24 SAN 74 30 43.8 30.8 77.1 1.9 4.6 6.4 3.4 2.3 0.8 1.9 0.5 11.6 Total 130 28 44.4 28.5 73.8 1.8 4.2 5.9 3.0 2.4 0.8 1.8 0.5 11.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.