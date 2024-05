Malcolm Brogdon en quête d’un passeport polonais

La Pologne est bien partie pour faire parler d’elle au tournoi de qualification olympique (TQO). Selon le quotidien sportif polonais Onet, repris par Basketnews, Malcolm Brogdon a ainsi demandé la nationalité polonaise.

Il avait déjà été question de ce rapprochement en mars 2022. Les connections du joueur des Blazers avec ce pays proviennent de sa femme, aux racines polonaises et dont les parents vivent dans les environs de Slupsk, au nord du pays. Le rookie de l’année 2017 s’y est d’ailleurs rendu par le passé pour s’entraîner avec Pawel Leonczyk, qui a évolué avec l’équipe nationale.

La Fédération Polonaise de Basket est en contact avec le joueur depuis. Il s’agit maintenant de la première démarche officielle en vue de jouer pour la Pologne. Le meneur de jeu a déposé sa demande dans un consulat américain. La décision est maintenant entre les mains du président polonais, Andrzej Duda.

Avec Jeremy Sochan ?

Si Malcolm Brogdon venait à jouer pour la Pologne, il serait probablement rejoint par Jeremy Sochan. « On pense être très proches de trouver un accord. Jeremy veut jouer pour l’équipe nationale de Pologne et il veut vraiment se battre pour les JO. Cependant, tout ne dépend pas de lui et nous le comprenons totalement », affichait récemment Lukasz Koszarek, le grand patron de la sélection.

Le nom de Brandin Podziemski a également été évoqué, mais la venue du joueur des Warriors induit un processus de naturalisation, contrairement au joueur des Spurs, qui a déjà la nationalité du pays.

La Pologne, qui pourrait donc avoir fière allure, jouera son TQO à Valence au début du mois de juillet, dans le groupe B avec la Finlande et les Bahamas. L’Espagne, l’Angola et le Liban sont dans le groupe A. Le vainqueur de ce tournoi qualificatif en Espagne participera aux Jeux olympiques de Paris.