La Pologne espère Jeremy Sochan et Brandin Podziemski

Et si la Pologne s’appuyait à terme, et pourquoi pas dès cet été pour le tournoi de qualification olympique (TQO), sur deux « NBAers » ? Rien d’impossible, et c’est justement l’objectif de la fédération polonaise.

Le premier nom est celui de Jeremy Sochan et le joueur des Spurs est le mieux parti pour défendre les couleurs polonaises. Américain de naissance, il tient ses origines polonaises de sa mère et, par le passé, il a déjà représenté la sélection lors de compétitions jeunes et en qualification à l’EuroBasket 2022. Cet Euro, on aurait même pu l’y voir juste après sa Draft, mais San Antonio l’a finalement retenu pour qu’il prépare au mieux son année rookie.

Deux ans plus tard, l’ailier de 20 ans semble en tout cas toujours motivé à l’idée de représenter la Pologne et, à l’approche du TQO de Valence, où il faudra se défaire de l’Espagne, des Bahamas, de la Finlande, de l’Angola et du Liban pour espérer disputer les Jeux olympiques de Paris 2024, la fédération se veut confiante.

« Même si aucune annonce n’a été faite, puisque ce n’est pas encore le moment, nous pensons que nous sommes très proches de trouver un accord » se réjouit Lukasz Koszarek, le grand patron de la sélection. « Jeremy veut jouer pour l’équipe nationale de Pologne et il veut vraiment se battre pour les Jeux olympiques. Cependant, tout ne dépend pas de lui et nous le comprenons totalement. »

Plus simple pour Jeremy Sochan que pour Brandin Podziemski

Le flou demeure donc quelque peu autour de Jeremy Sochan, car les Spurs auront la main sur le dossier, et c’est même encore plus incertain concernant Brandin Podziemski, l’autre NBAer susceptible de jouer pour la Pologne.

Belle surprise de la saison des Warriors, le rookie de 21 ans a déjà manifesté son intention de défendre les couleurs rouge et blanche dès 2025, pour l’EuroBasket, mais il lui faudra d’abord obtenir la nationalité polonaise. Compromettant, probablement, sa participation au TQO de juillet prochain.

« Pour ce qui est de Brandin, l’histoire est beaucoup plus compliquée » indique ainsi Lukasz Koszarek. « Jeremy est Polonais et il a déjà fait ses débuts [en sélection], alors que dans le cas de Brandin, nous parlons d’un processus de naturalisation. Mais sa famille est originaire de la région de Poznan et son grand-père est polonais, ce qui facilite la réalisation des formalités. »

En contact, Jeremy Sochan et Brandin Podziemski pourraient donc devenir coéquipiers en sélection et, ces dernières semaines, des représentants polonais se sont rendus du côté de San Antonio et San Francisco, pour évoquer avec eux leur avenir sur la scène internationale.

Jeremy Sochan Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 SAN 56 26 45.3 24.6 69.8 1.7 3.6 5.3 2.5 2.5 0.8 1.7 0.4 11.0 2023-24 SAN 74 30 43.8 30.8 77.1 1.9 4.6 6.4 3.4 2.3 0.8 1.9 0.5 11.6 Total 130 28 44.4 28.5 73.8 1.8 4.2 5.9 3.0 2.4 0.8 1.8 0.5 11.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

Brandin Podziemski Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 GOS 74 27 45.4 38.5 63.3 1.6 4.2 5.8 3.7 1.7 0.8 1.2 0.2 9.2 Total 74 27 45.4 38.5 63.3 1.6 4.2 5.8 3.7 1.7 0.8 1.2 0.2 9.2

