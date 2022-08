Euro 2022 | La Pologne sans Jeremy Sochan

Il était présent dans la pré-sélection polonaise annoncée il y a trois semaines, mais finalement, on ne verra pas Jeremy Sochan à l’Eurobasket 2022.

Dans les colonnes du site Pzkosz, on apprend que le 9e choix de la Draft, privée de Summer League à cause du Covid-19, veut se concentrer sur sa première saison avec les Spurs.

« Après de longues discussions avec les Spurs, mon agent et ma famille, nous avons décidé que je resterais à San Antonio », explique le rookie. « Je n’ai que 19 ans et une bonne préparation physique et mentale pour au moins 82 matches lors de la saison à venir est extrêmement importante pour mon développement. »

Pour rappel, en septembre, la Pologne se trouvera dans la poule D avec la Serbie, la République tchèque, Israël, la Finlande et les Pays-Bas.