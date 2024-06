Les Bulls et Matas Buzelis, une connexion logique

Alors que son nom apparaît en 5e position des différentes « Mock Draft« , du côté des Pistons, Matas Buzelis intéresse beaucoup de formations par sa polyvalence sur les postes 3 et 4, mais aussi sa forte personnalité.

Le Lituanien n’a pas froid aux yeux, et il a prouvé cette saison qu’il n’avait pas peur de se frotter à des adultes sous les couleurs de la Team Ignite. « Je pense que les gens voulaient absolument me voir dans l’environnement universitaire. Mais ça ne vaut pas un environnement professionnel, où on côtoie des joueurs et entraîneurs pros. C’est là-bas que mon jeu peut franchir un cap » avait-il prévenu il y a un an.

Cet intérêt grandissant pourrait pousser certaines franchises à monter un échange pour le récupérer, et sans surprise, les Bulls sont sur le coup. Selon ESPN, les dirigeants de Chicago étaient aux premières loges lors d’un essai privé effectué à Los Angeles. L’équipe souffre d’un vrai déficit sur ces postes 3 et 4, et il existe une connexion logique, voire personnelle, entre Matas Buzelis et les Bulls.

Les Bulls sont dirigés par un Lituanien

Né à Chicago, de parents lituaniens arrivés aux Etats-Unis, l’ailier de 19 ans serait évidemment ravi de jouer pour la franchise de sa ville natale. Mais aussi pour une franchise dirigée par un Lituanien puisque le président n’est autre que Arturas Karnisovas, et ce dernier suit Matas Buzelis depuis très longtemps. Il connaît d’ailleurs très bien son père puisque Aidas Buzelis n’est autre que le kiné de l’équipe nationale de Lituanie.

Vu à son avantage au Rising Stars Challenge, Matas Buzelis a tourné à 14.1 points et 6.6 rebonds de moyenne avec la Team Ignite. Ses pourcentages ? 44.5% aux tirs, dont 27% à 3-points.