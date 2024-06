Dallas va devoir trouver un moyen de réactiver ses pivots

L’un des gros problèmes de Dallas, la saison passée, c’est que Luka Doncic manquait d’un partenaire de alley-oop.

Pour remédier à ça, les Mavericks ont donc drafté Dereck Lively II et récupéré Daniel Gafford lors de la « trade deadline », deux joueurs qui multiplient les possibilités offensives de leur meneur, et de leur équipe.

« Il (Dereck Lively II) est exactement ce que vous voulez pour Luka » explique ainsi Nico Harrison, le GM de l’équipe, sur son rookie. « Peut-être qu’on voudrait qu’il soit un vétéran, mais c’est le prototype qu’on veut. »

Avoir une menace aérienne sur le pick-and-roll est crucial pour Luka Doncic, car elle mobilise les défenseurs adverses et force la défense à faire des choix. Cette option a ainsi fait très mal aux Wolves, alors que le Thunder avait de son côté choisi de l’éliminer… quitte à ouvrir des espaces derrière la ligne à 3-points.

Mais dans le Game 1 des Finals, les Mavericks n’ont jamais pu la mettre en place. Daniel Gafford et Dereck Lively II n’ont ainsi cumulé que 10 points, Luka Doncic ne trouvant qu’une seule fois ses pivots sous le cercle.

Priver Luka Doncic de ses options préférées

C’est que comme l’explique Ben Taylor, de Thinking Basketball, les Celtics avaient parfaitement préparé leur coup.

Boston a ainsi mixé les « matchups » classiques en plaçant un ailier (Jayson Tatum ou Jaylen Brown) sur le pivot (Daniel Gafford ou Dereck Lively II) tandis que Al Horford ou Kristaps Porzingis se plaçaient sur Derrick Jones Jr.

C’est ce qu’ils avaient déjà fait en saison régulière, et cette stratégie permet d’éviter que leur pivot ne soit ciblé. S’il demande un écran à ses pivots, Luka Doncic se retrouve donc face à un ailier qui peut simplement « switcher ». Et s’il veut attaquer le pivot adverse, c’est Derrick Jones Jr. qui roule vers le cercle, et qui peut être beaucoup mieux contrôlé car, malgré sa détente, il n’est pas une menace effrayante au alley-oop.

Une stratégie, associée à d’autres, qui a clairement pour but de priver Luka Doncic de ses deux solutions de passes favorites, à savoir pour le alley-oop et vers les corners. Quitte à laisser des 3-points ouverts dans l’axe du panier, dont PJ Washington n’a pas réussi à profiter. Une stratégie qui a fonctionné dans le Game 1 puisque Dallas n’a obtenu aucun alley-oop, et n’a mis qu’un seul tir dans le coin… dans la dernière minute de la rencontre.

À voir désormais comment Jason Kidd et son staff vont faire pour réactiver leurs pivots…