Carmelo Anthony veut aussi devenir propriétaire en NBA

Comme beaucoup d’anciens joueurs NBA avant lui – on peut citer Khris Middleton, Dante Exum, Zach Randolph, John Wall, Shawn Marion, Kevin Martin, Kenny Smith… – Carmelo Anthony va investir dans le basket australien. L’ancien All-Star va mettre de l’argent dans la création d’une nouvelle équipe de NBL, le championnat local.

En plus d’être un ambassadeur mondial du programme « Next Stars », qui permet à des joueurs « étrangers » de préparer la Draft en NBL. Comme LaMelo Ball, Josh Giddey, Ousmane Dieng et Alexandre Sarr.

« J’apporterai des solutions innovantes pour améliorer le basket, l’équipe et le jeu dans le monde entier », annonce-t-il pour expliquer son rôle d’ambassadeur pour Andscape. « J’apporterai mon point de vue de professionnel depuis vingt ans. Je connais ce sport, le business de l’intérieur. Il y a beaucoup de voies et de portes différentes que je pourrai ouvrir, non seulement aux États-Unis en ce qui concerne la NBL, mais aussi dans d’autres endroits du monde. »

Pourquoi avoir voulu investir ? « Être propriétaire, c’est ma priorité. Comment investir dans ce sport que j’ai pratiqué pendant si longtemps ? », répond Carmelo Anthony. « C’est marrant parce que maintenant, à ce stade, j’ai vraiment l’occasion de construire à partir de la base. Je peux construire avec et grâce à tout ce que j’ai appris comme joueur, en étant le propriétaire. C’est un poste différent, une nouvelle casquette. »

« Je suis très inspiré par l’idée de devenir propriétaire, en particulier en NBA »

Décuple All-Star, meilleur marqueur de la ligue, cadre de Team USA pendant plus d’une décennie, l’ancien joueur des Knicks, qu’il soit propriétaire ou ambassadeur, va pouvoir partager son expérience aux jeunes qui rêvent de NBA.

« J’ai hâte de faire grossir ce projet, de le développer et de permettre aux gens de voir exactement ce que nous voulons qu’ils voient, c’est-à-dire le développement des joueurs. Pas seulement ici aux États-Unis, mais dans le monde entier », précise « Melo ». « Il s’agit de permettre aux joueurs de comprendre ce que c’est que de venir ici pour jouer aux États-Unis, en NBA ou à l’université, parce qu’il y a une grande différence. Dans les deux cas, il s’agit d’un véritable choc culturel. »

Mais il ne faut pas croire que cette arrivée dans le basket australien est une forme de finalité pour Carmelo Anthony. Non, le troisième choix de la Draft 2003 vise déjà plus haut : devenir propriétaire en NBA.

« Je le veux maintenant. Je travaille dessus en ce moment », annonce-t-il. « Je suis très inspiré par l’idée de devenir propriétaire, en particulier en NBA. On n’est pas nombreux à occuper ces sièges, parmi les groupes de propriétaires, mais le changement commence. Les athlètes ont beaucoup de pouvoir et avec l’argent qui existe dans notre sport, on peut se mêler à ces gens. Des portes commencent à s’ouvrir. On n’est plus seulement vu comme des athlètes ou des joueurs. Après, quand on passe ces portes, c’est à nous de faire le travail. On sera de plus en plus nombreux à occuper ces postes et à avoir notre mot à dire pour diriger nos propres équipes. »