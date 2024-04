Le Thunder donne rendez-vous à la fin de saison

Révélation de la saison à l’Ouest la saison passée, le Thunder peut-il transformer l’essai et faire encore mieux ? Sur le papier, la franchise d’Oklahoma City a tous les atouts pour tenir ce rang. Après avoir terminé l’exercice 2021/22 à 24 succès, le groupe de Mark Daigneault a fait un bond significatif dans la hiérarchie la saison passée (40v-42d), et peut donc prétendre intégrer le Top 8 dès maintenant.

C’est en tout cas ce qu’espère Sam Presti, GM et architecte de la reconstruction d’OKC après l’ère Westbrook-Harden-Durant. Lors de sa conférence de presse de reprise, le dirigeant a invité ses fans à monter dans le train pour assister à la suite de la progression de cette formation qui se distingue par ses nombreux jeunes à fort potentiel.

L’été bronzé de SGA

« Nous serons une meilleure équipe à la fin de la saison. Entre les automatismes, le temps passé ensemble et l’expérience partagée, je pense que nous serons une meilleure équipe, j’en suis même persuadé », a-t-il lancé. « Ce que je dis à nos fans, c’est de profiter du voyage. Nous avons un groupe de gars formidables qui se donnent à fond. Ils travaillent très dur. Ils veulent vraiment bien faire pour la ville, pour l’équipe et pour eux-mêmes. »

À la tête de l’arsenal, on trouvera Shai Gilgeous-Alexander, qui a confirmé tout le bien qu’on pouvait penser de lui en prenant la sélection canadienne sur ses épaules pour l’emmener sur le podium de la Coupe du Monde.

De quoi revenir encore plus fort à la rentrée ? Sam Presti en est convaincu.

« L’une des choses en quoi nous croyons, c’est la diversité des expériences, le fait de jouer avec des joueurs différents. Vous devez avoir l’expérience de jouer avec des personnes différentes dans des environnements différents », a ajouté Sam Presti au sujet de l’aventure enrichissante vécue par SGA sur la fin de l’été, confirmant au passage que son rythme de travail durant l’intersaison avait été « intense ».

Chet Holmgren sous surveillance

Aux côtés des Josh Giddey, Luguentz Dort, Aleksej Pokusevski, Ousmane Dieng et autres, on trouvera désormais Chet Holmgren, deuxième choix de la Draft 2022 et prêt à faire ses grands débuts en NBA après avoir passé une saison blanche suite à une blessure au pied. Si on ne sait pas encore quel sera son impact pour sa saison rookie, notamment au regard de son adaptation sur le plan physique, Sam Presti ne veut lui donner aucune limite pour l’heure.

« Je pense qu’il ne faut pas prédéterminer quoi que ce soit. Nous devons voir comment il réagit, et ensuite nous pourrons jouer à partir de là. Il a atteint tous les objectifs jusqu’à présent. Mais nous devrons être très attentifs et nous devrons improviser un peu sur ce point », a-t-il poursuivi.

En attendant le début du « training camp », le 2 octobre prochain, tous les ingrédients sont en tout cas disponibles pour que le Thunder attaque la saison avec enthousiasme et poursuive sa progression.