La salle des Spurs devient officiellement le Frost Bank Center

L’intersaison 2023 aura été celle du renouveau pour les Spurs. À moins d’un mois de la reprise de la saison régulière, la franchise texane, revigorée par la Draft de Victor Wembanyama, a ainsi officialisé le nouveau nom de sa salle, baptisée « AT&T Center depuis 2006, le contrat avec l’entreprise de téléphonie ayant pris fin en 2021.

À la rentrée, il faudra désormais l’appeler « Frost Bank Center », du nom de la banque locale avec laquelle San Antonio s’est engagé. De nombreux supports au sein de la salle vont donc être mis à jour d’ici la reprise.

« Les Spurs commenceront à travailler ce mois-ci pour mettre à jour l’affichage à l’intérieur et à l’extérieur du Frost Bank Center, notamment l’affichage de la marque, les supports billetterie, le jumbotron du terrain et d’autres supports marketing. La majorité de ces changements à l’intérieur et à l’extérieur de l’aréna seront effectués avant le début de la saison », a ainsi déclaré la franchise via un communiqué.

La Frost Bank est un partenaire de longue date des Spurs. C’est notamment cette dernière qui s’affichait comme seul sponsor maillot sur les tenues officielles du club à partir de 2018.

D’après Jeff Garcia, animateur du podcast « Locked On Spurs », d’autres nouveautés vont faire l’apparition au sein de la salle de San Antonio, avec notamment une fresque dans le couloir « Puro Meter » ainsi qu’un spectacle lumineux interactif qui évoluera en fonction du bruit que les fans feront à l’intérieur de la salle.