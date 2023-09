Andreas Obst : « En NBA, ils peuvent s’appeler comme ils veulent. Nous sommes les champions du monde ! »

Avec ses 24 points en demi-finale, Andreas Obst restera à jamais le bourreau des Américains dans cette Coupe du monde. Réputé bon shooteur, l’arrière allemand a livré son meilleur match de la compétition, au meilleur moment avec un beau 4 sur 8 à 3-points. Deux jours plus tard, en finale face à la Serbie, il inscrira 7 points pour aider l’Allemagne à décrocher son premier titre mondial.

« C’est quelque chose que je n’oublierai jamais, et j’aurai besoin de davantage de mois pour réaliser » a-t-il expliqué à Eurohoops. « Je suis de retour à ma vie de tous les jours car il y a le camp du Bayern Munich, mais c’est une sensation incroyable de simplement en parler. »

Pour Obst, seuls lui et ses compatriotes peuvent se targuer d’être champions du monde, et le shooteur revient sur débat lancé par Noah Lyles et ce fameux qualificatif de « champion du monde » visible sur les T-shirts et les casquettes des champions NBA.

« En NBA, ils disent qu’ils sont champions du monde parce que les meilleurs joueurs du monde y jouent, mais ils sont toujours champions d’une ligue nationale, et nous, en Allemagne, nous sommes les champions d’une Coupe du monde », insiste le futur coéquipier de Serge Ibaka. « En NBA, ils ont toujours eu cette attitude, qu’ils sont les meilleurs dans quelque chose et on peut certainement leur accorder dans beaucoup de domaines différents. Il est amusant de constater que les gens en parlent encore. Ils peuvent s’appeler comme ils veulent, l’essentiel ne change pas. Nous sommes les champions du monde ».