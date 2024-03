Myles Turner évoque ses adversaires les plus marquants

Invité du podcast « Tidal League », Myles Turner s’est exprimé sur les adversaires qui lui ont causé le plus de fil à retordre au cours de sa carrière NBA. Avec déjà huit saisons au compteur, l’intérieur des Pacers a vu passer du beau monde. Mais s’il ne devait en rester qu’un, ce serait DeMarcus Cousins, époque Sacramento, a-t-il précisé.

« D’un point de vue physique, DeMarcus Cousins a été le joueur le plus difficile que j’ai eu à défendre. Vraiment, quand il était dans son prime à Sacramento. Il te rentrait dedans, pouvait tirer de loin, faire le boulot. C’est vraiment un moment où tu peux te sentir impuissant », a-t-il déclaré.

Lors de son premier déplacement à Sacramento en carrière, en janvier 2016, le jeune (et frêle) Myles Turner avait en effet bien souffert face à DeMarcus Cousins, auteur de 48 points et 13 rebonds en 39 minutes…

Le cauchemar Marvin Williams

Plus surprenant, l’intérieur d’Indiana a également cité Marvin Williams, qu’il a eu à affronter plus souvent avec Charlotte et dont le profil de poste 4 fuyant lui a visiblement posé quelques soucis.

« J’ai eu des difficultés à défendre sur lui parce qu’il était tellement bon pour se décaler rapidement derrière la ligne à 3-points. Il sortait de l’écran à grande vitesse et scorait à chaque fois de loin. Je ne savais pas comment défendre ça », a-t-il ajouté. « Quand j’ai été drafté, on avait Ian Mahinmi, Jordan Hill et Lavoy Allen, des postes 5 qui étaient devant moi. Je devais donc parfois jouer 4 et me retrouver face à lui. Et je suis habitué à défendre le cercle, pas le tir extérieur. À chaque fois qu’on les jouait, que je devais défendre sur lui, c’était vraiment dur de le suivre. Il bougeait constamment. Je n’arrivais pas à le ternir ».

Forcément, Myles Turner a enfin eu à reconnaître le talent de LeBron James, le bourreau des Pacers en playoffs avec les Cavs en 2017 et 2018. Un joueur qui l’a marqué par son QI basket et son influence sur le jeu.

« J’étais vraiment un de ces gars, tu sais… Je n’étais pas un « hater » de LeBron, mais j’étais du genre : ‘Il est bon, mais ce n’est pas Kobe’, ce genre de choses. Jusqu’au jour où j’ai joué contre lui. L’un des joueurs les plus intelligents face à qui j’ai joué. Son influence sur le jeu est incroyable, et sa vision, on n’en parle pas assez. Il n’a pas forcément besoin de scorer pour influencer le jeu et c’est la raison pour laquelle il a régné tout ce temps sur la ligue. Il voit les choses avant que ça se passe. On exécutait un système, et il annonçait tout ce qu’on allait faire dans le système (…). Il étudie vraiment le jeu » conclut ainsi le joueur d’Indianapolis.

Myles Turner Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 IND 60 23 49.8 21.4 72.7 1.1 4.4 5.5 0.7 2.6 0.4 1.1 1.4 10.3 2016-17 IND 81 31 51.0 34.5 80.9 1.7 5.6 7.3 1.3 3.2 0.9 1.3 2.1 14.5 2017-18 IND 65 28 47.9 35.7 77.7 1.4 5.0 6.4 1.3 2.9 0.6 1.5 1.8 12.7 2018-19 IND 74 29 48.7 38.8 73.6 1.4 5.8 7.2 1.6 2.6 0.8 1.4 2.7 13.3 2019-20 IND 62 30 45.7 34.4 75.1 1.4 5.2 6.6 1.2 2.7 0.7 1.4 2.1 12.1 2020-21 IND 47 31 47.7 33.5 78.2 1.3 5.2 6.5 1.0 3.5 0.9 1.4 3.4 12.6 2021-22 IND 42 29 50.9 33.3 75.2 1.6 5.5 7.1 1.1 2.8 0.7 1.3 2.8 12.9 2022-23 IND 62 29 54.8 37.3 78.3 1.4 6.1 7.5 1.4 3.5 0.6 1.7 2.3 18.0 2023-24 IND 71 27 51.7 34.9 77.5 1.5 5.4 6.9 1.3 3.1 0.5 1.4 1.8 16.9 Total 564 29 50.0 35.2 77.1 1.4 5.4 6.8 1.2 3.0 0.7 1.4 2.2 13.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.