Dans le sprint final, Jewell Loyd bat Breanna Stewart pour le record du scoring en WNBA

Avec l’allongement de la saison à 40 matchs, les records se sont multipliés cette année en WNBA. Pour celui du plus grand nombre de points inscrits sur une saison régulière, Breanna Stewart avait ainsi déjà effacé des tablettes Diana Taurasi, qui s’était arrêtée à 860 points marqués sur une saison, en 2006.

Mais ce n’est finalement pas la joueuse du New York Liberty qui s’est emparée du record. Limitée à seulement 9 points à 4/17 au tir dans la défaite de son équipe face aux Washington Mystics, elle a ainsi laissé la porte ouverte à son ancienne coéquipière du Seattle Storm, Jewell Loyd. Avant les rencontres, les deux joueuses étaient au coude à coude, avec 911 points inscrits jusque-là par Jewell Loyd, et 910 par Breanna Stewart.

Sauf qu’avec la performance ratée de la star de New York, la meneuse/arrière de Seattle avait un boulevard. Et elle en a profité, inscrivant 28 points (9/22) dans la défaite de son équipe face aux Los Angeles Sparks (91-89).

« C’est un peu ma façon de remercier mes entraîneurs, mes coéquipiers et tous ceux qui m’ont soutenu dans cette aventure, car ce n’était pas facile de faire ce que je faisais », a expliqué Jewell Loyd à propos de son record (939). « Franchement, personne d’autre ne le faisait, donc c’est plutôt cool. Peut-être que j’y penserai davantage après, mais pour l’instant, je pense surtout à tous ceux qui m’entourent et je veux leur dire merci. »

Jewell Loyd se dit également fière de ne pas avoir forcé pour obtenir ce record, prenant ses shoots habituels. Alors même pourtant que le Seattle Storm a vécu une saison très compliquée, embarqué dans une reconstruction après la retraite de Sue Bird et le départ de Breanna Stewart. À l’avant-dernière place de la ligue (11 victoires – 29 défaites), la franchise de la « Ville émeraude » va rater les playoffs pour la première fois depuis 2015.

Pour Jewell Loyd, propulsée seule à la tête de l’attaque du Storm cette saison, ce record est donc aussi un moyen d’annoncer des jours meilleurs aux fans de Seattle, alors qu’elle vient de parapher une prolongation de contrat.

« C’est vraiment cool », a ainsi conclu la basketteuse. « Ce n’est pas tous les jours qu’une ville vous accueille comme Seattle l’a fait avec moi. On ne se sent pas toujours acceptée et aimée par tout le monde. Je pense que tout le monde est très enthousiaste par rapport à ce qui va arriver et je pense qu’ils apprécient mon choix. »