Las Vegas devient la première équipe WNBA à atteindre les 30 victoires

Menées de 13 points à la mi-temps face au Chicago Sky, les joueuses de Las Vegas ont renversé la tendance derrière trois « double-double ». Jackie Young a ainsi compilé 24 points et 10 rebonds, Chelsea Gray a cumulé 19 points et 10 passes tandis que A’ja Wilson, qui venait d’inscrire 53 points, s’est contentée de 18 points et 10 rebonds…

Suffisant en tout cas pour permettre aux Aces de Becky Hammon de remporter leur 30e victoire en 34 sorties !

La franchise du Nevada devient ainsi la première équipe de l’histoire WNBA à atteindre les 30 victoires sur une saison régulière, le Phoenix Mercury s’étant arrêté à 29 (pour 5 défaites) en 2014.

Néanmoins, il est à noter que le nombre de matchs a augmenté depuis 2019. Auparavant, les équipes WNBA jouaient ainsi 34 matchs par saison, ce qui rendait la barre des 30 victoires presque impossible à atteindre. Passée à 36 et désormais 40 matchs, cette barre devient logiquement plus accessible.

Nombre de matchs en hausse ou pas, les tenantes du titre se dirigent tout de même vers la meilleure saison régulière de l’histoire puisque leur bilan (30-4) leur offre un taux de succès de 88.2%, meilleur que celui du Phoenix Mercury de 2014 (85.3%). Il reste encore six matchs à disputer pour valider cette performance, avant les playoffs.

Derrière, seul le New York Liberty de Marine Johannès tient (un peu) le rythme de A’ja Wilson et compagnie.

Avec leur victoire en prolongation (95-90) face à Connecticut, les joueuses de « Big Apple » pointent ainsi à 26 victoires pour 7 défaites. Et avec encore 7 matchs à jouer, elles peuvent aussi atteindre le total de 30 succès. Pour les autres franchises, cette option s’est envolée puisqu’elles ont toutes perdu plus de 10 rencontres cette saison.