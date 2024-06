Steve Kerr : « Il est difficile d’avoir de la continuité car nous avons beaucoup de changement d’année en année »

Après la défaite de Team USA en demi-finale contre l’Allemagne, Steve Kerr insistait sur le fait que les Américains n’avaient plus la marge nécessaire pour remporter une grande compétition internationale sans y envoyer leurs meilleurs éléments.

« Le jeu s’est mondialisé au cours des trente dernières années. Ces matchs sont difficiles. Nous ne sommes plus en 1992. Les joueurs sont meilleurs partout dans le monde. Les équipes sont meilleures. Il n’est pas facile de gagner la Coupe du monde ou les Jeux olympiques », déclarait le coach des Warriors.

Maintenant que les États-Unis, battus par le Canada dans le match pour le bronze, terminent cette Coupe du monde sans médaille, Steve Kerr maintient qu’il n’a pas eu besoin de ce nouvel échec pour prendre conscience de la qualité des autres sélections nationales.

« Je n’ai eu besoin d’avoir aucun rappel », a signalé le sélectionneur américain en conférence de presse. « J’étais déjà dans le coaching-staff en 2019. Les équipes FIBA sont bien coachées et elles ont de la continuité. On a dépassé tout ça, ces équipes sont vraiment bonnes. »

La continuité, une notion qui prend justement toute son importance dans les grandes compétitions internationales, comme le prouvent cet été les bons résultats de l’Allemagne, de la Serbie, de la Lettonie ou de la Lituanie.

« Il est difficile d’avoir de la continuité car nous avons beaucoup de changement d’année en année », a poursuivi Steve Kerr, parmi les assistants de Gregg Popovich quand les États-Unis ont fini à la 7e place du Mondial 2019. « Nous devons nous concentrer sur ce qui fait gagner un match en FIBA. La NBA est très différente de la FIBA, certaines choses seront bonnes et d’autres non. Il y a beaucoup à apprendre, c’est évident. »

Tirer les leçons de ce nouvel échec

Dans un an, Team USA pourrait bien avoir besoin d’envoyer sa « Redeem Team 2.0 » à Paris, afin de reprendre le contrôle du basket mondial. Il faut dire que, même si les Américains remportent toujours les Jeux olympiques (mais de plus en plus difficilement), ils sont maintenant privés de médaille d’or à la Coupe du monde depuis… 2010.

Pour l’heure, Steve Kerr tient en tout cas à avoir une pensée pour ses joueurs, qui s’ajoutent à la liste de ceux incapables de gagner une compétition sous le maillot des États-Unis…

« Je me sens mal pour mes gars », a-t-il reconnu. « Ils forment un groupe incroyable. C’est difficile d’essayer de tenir le choc avec trois joueurs en moins, mais nous avons fait de notre mieux. Mikal [Bridges] a inscrit un tir incroyable, mais nous n’avions juste plus de jus. Et au vu de la manière dont shootait le Canada, nous ne pouvions simplement pas gagner. »

Si cette expérience en Asie se veut néanmoins positive pour les Américains, il n’empêche que le fait de repartir bredouille aux États-Unis est difficile à accepter.

« C’est super dur, mais on ne peut pas tous les gagner… », a réagi Anthony Edwards (24 points, 5 rebonds).

« Oui, ça fait mal », a de son côté livré Mikal Bridges (19 points, 9 rebonds), qui se dit déjà prêt à revenir en sélection à l’avenir. « Je pense que je ne pourrai jamais la refuser, c’est un honneur à chaque fois [de porter ce maillot]. Peu importe le résultat, je n’échangerais ces six dernières semaines pour rien au monde. Le plus important, ce sont les liens que nous avons construits et c’est tout ce que je retiens. »

Crédit photo : FIBA.com