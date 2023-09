Une expérience néanmoins positive pour les joueurs de Team USA

Une victoire contre le Canada et Shai Gilgeous-Alexander ce dimanche matin pour obtenir la troisième place serait un lot de consolation pour Team USA, mais ça n’empêchera pas la grande déception de ne pas revenir au pays avec la médaille d’or autour du cou.

Néanmoins, quand on fait le bilan de cette Coupe du monde, tout n’est pas à jeter du côté américain. Notamment sur le plan individuel puisque les jeunes joueurs ont pu découvrir une expérience souvent bénéfique sur le long terme.

« Je pense que j’ai appris énormément auprès de très bons joueurs et de très bons coaches », juge Austin Reaves, qui tourne à 12.4 points par match, à The Athletic. « J’ai évolué au plus haut niveau et, même si j’ai encore du travail à faire, je peux me mettre en route dès le début de la saison régulière. »

Jalen Brunson, lui aussi, pense que ces journées passées avec Team USA lui apporteront du positif pour la suite de sa carrière en NBA.

« Par le passé, j’ai vu énormément de joueurs qui ont fait ça et qui vivaient ensuite de grosses saisons NBA dans la foulée », rappelle le joueur des Knicks. « C’était plaisant et ça m’aide à me préparer pour la saison qui arrive. Je garde le positif de cette expérience. »

Dernier élément qui a brillé : Tyrese Haliburton, avec ses 9 points à 50% de réussite à 3-pts, 5.4 passes et 1.6 interception de moyenne. Pourtant, la star des Pacers n’était pas titulaire comme en club.

« On était tous dans des rôles différents mais, de mon côté, en sortant du banc, j’ai pu voir comment je pouvais avoir de l’impact différemment, comment progresser défensivement. Je pense avoir grandi dans ce domaine avec cette expérience. Ce sera intéressant pour la saison NBA à venir. »