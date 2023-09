Shai Gilgeous-Alexander, l’ennemi public numéro un de Team USA

En quête d’une médaille de bronze, pas moins de… 87 ans après son dernier podium dans une grande compétition internationale, le Canada devra pour ce faire se débarrasser de Team USA dans la « petite finale » de cette Coupe du monde.

Évidemment, le principal danger côté Canadien pour la sélection américaine se nommera Shai Gilgeous-Alexander, l’un des favoris pour le titre de MVP du tournoi (23.6 points, 6.4 rebonds, 5.6 passes, 1.9 interception).

Dans le basket NBA comme dans le basket FIBA, « SGA » est un joueur que l’on ne peut que difficilement arrêter ou ralentir et Tyrese Haliburton, qui ne le découvre pas d’aujourd’hui, a été invité à évoquer ce qui le rend si particulier dans le jeu.

« Le rythme sur lequel il joue est juste incroyable », juge le meneur des États-Unis, parmi ceux qui seront amenés à défendre sur lui ce dimanche matin (10h30). « On pourrait dire qu’il est lent, mais Luka [Doncic] se comporte aussi comme ça, et ce n’est pas quelque chose auquel on est habitué. Généralement, les gars jouent avec plus de rythme, mais les plus grands sont capables de changer de rythme à tout moment. »

Le changement de rythme dans la peau

Une analyse que partage d’ailleurs Luguentz Dort, plutôt pertinent quand il s’agit de parler de défense, en tant que coéquipier de Shai Gilgeous-Alexander en NBA mais également en sélection…

« C’est son changement de rythme », indique-t-il dans un premier temps, au moment d’évoquer à son tour la force de « SGA » en attaque. « Mais c’est aussi la manière dont il est explosif, dont il se crée de la distance par rapport à son défenseur pour s’élever et shooter, dont il manie la balle et dont il crée pour lui-même. Il y a tellement plus que [le changement de rythme]. »

Puis ce même Luguentz Dort d’insister sur le génie offensif de Shai Gilgeous-Alexander : « Je le vois tous les jours. C’est difficile de comprendre ce qu’il fait. Il est juste bon, et c’est comme ça qu’il travaille pour en arriver à ce niveau. Il n’y a pas que son changement de rythme, c’est tellement plus que ça. »

Cousin de « SGA », Nickeil Alexander-Walker est également bien placé pour parler de toute la maîtrise en attaque du « franchise player » du Thunder.

« Dans des situations tendues et en tant que joueur-clé, les défenseurs se concentrent sur vous et sur la manière de vous arrêter », explique « NAW » (10.0 points, 2.3 rebonds, 2.3 passes). « Lui, il fait de l’excellent travail pour gérer correctement chaque situation, au fur et à mesure qu’elles se présentent à lui. Il apprend du jeu et il a pu mettre en application tout ce qu’il a appris à chaque match. Il est resté affamé, agressif, lui-même. Il a laissé le jeu venir à lui. C’est toutes les petites choses que vous voyez aux prémices d’un grand joueur. »

Avec 110 puis 113 points encaissés dans ses défaites contre la Lituanie et l’Allemagne, Team USA a donc tout intérêt à hausser le ton en défense, afin de ne pas subir un nouveau carton du Canada de Shai Gilgeous-Alexander.

Shai Gilgeous-Alexander Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 LAC 82 27 47.6 36.7 80.0 0.7 2.1 2.8 3.3 2.1 1.2 1.7 0.6 10.8 2019-20 OKC 70 35 47.1 34.7 80.7 0.7 5.2 5.9 3.3 1.7 1.1 1.9 0.7 19.0 2020-21 OKC 35 34 50.8 41.8 80.8 0.5 4.2 4.7 5.9 2.0 0.8 3.0 0.7 23.7 2021-22 OKC 56 35 45.3 30.0 81.0 0.7 4.3 5.0 5.9 2.5 1.3 2.8 0.8 24.5 2022-23 OKC 68 36 51.0 34.5 90.5 0.9 4.0 4.8 5.5 2.8 1.7 2.8 1.0 31.4 Total 311 33 48.4 34.7 84.5 0.7 3.9 4.6 4.5 2.2 1.2 2.3 0.7 21.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.