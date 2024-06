Objectif médaille de bronze pour le Canada

Parfois bousculé dans ce tournoi, le Canada parvenait toujours à trouver des solutions et à inverser la tendance. Pas cette fois. En demi-finale, la Serbie et Bogdan Bogdanovic étaient trop forts, trop solides et parfaitement préparés tactiquement. Les Canadiens sont clairement tombés sur un os.

« Félicitations à la Serbie, aux joueurs, au coach, à ce pays. Ils ont joué un grand match sur le plan physique », a commenté Jordi Fernandez pour BasketNews. « Je suis fier de mes joueurs. Ce n’était pas parfait : on était bien offensivement mais catastrophique en défense. Sans manquer de respect à la Serbie, on n’a pas défendu et c’est notre faute. »

Les Serbes ont en effet terminé avec 95 points marqués à 45% de réussite à 3-pts. Les Canadiens ont également commis énormément de fautes : trois joueurs (Dillon Brooks, Lu Dort et Kelly Olynyk) ont terminé avec quatre fautes, Shai Gilgeous-Alexander et Nickeil Alexander-Walker avec une de moins, ce qui n’a pas aidé.

Néanmoins, le sélectionneur ne veut pas s’attarder sur cette défaite. Il pense déjà la suite.

« Mes joueurs bossent chaque jour et progressent. On passe au match d’après : on va jouer pour une médaille. Je sais qu’il y a de l’émotion pour tout le monde, mais ces gars vont faire le nécessaire pour aller chercher cette médaille. C’est important pour le pays, pour les joueurs, pour notre programme. On veut quitter ce tournoi avec l’envie de faire plus. »

RJ Barrett, meilleur marqueur du Canada dans cette rencontre avec ses 23 points, est du même avis que son coach.

« On a de plus en plus d’expérience et on veut repartir avec une médaille », explique le joueur des Knicks pour Eurohoops. « Il faut rendre hommage à la Serbie, ils ont joué dur, ils sont très bien coachés. On a tout donné mais notre défense aurait pu faire mieux. »