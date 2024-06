Anthony Edwards : « C’est de notre faute à tous ! »

Anthony Edwards et ses coéquipiers n’auront pas le temps de se lamenter sur leur revers face à l’Allemagne en demi-finale de la Coupe du monde, puisqu’ils doivent penser à ramener une médaille. Elle sera au mieux de bronze si les Américains dominent leurs voisins canadiens, qui ont déjà prévenu qu’ils étaient déterminés à finir 3e. Ce serait leur meilleure performance dans une Coupe du monde, et leur première médaille dans une grande compétition depuis… 1926.

Pour les Américains, il faut essayer de comprendre ce qui n’a pas fonctionné. « Le rebond offensif » répond Anthony Edwards à BasketNews. « Ils nous ont dominés au rebond toute la soirée. Ils étaient plus physiques que nous ».

Dans les faits, les Allemands n’ont pris que deux rebonds de plus que les Américains (30 à 28), mais ils en ont capté 12 sous le panier américain ! « C’est juste une question de dureté. Nous, et moi le premier, aurions dû être plus dur et prendre plus de rebonds. C’est de notre faute à tous » estime Anthony Edwards.

Celui qui a fait le plus mal aux Américains, c’est Andreas Obst qui joue le match de sa vie pour finir avec 24 points.

« On savait que c’était un shooteur, que c’était un sniper » assure l’arrière des Wolves. « Le plan de jeu était de le sortir de son match, et il a réussi à s’en sortir ce soir. Bravo à lui. Pourtant, on a essayé… Nous avons fait faute sur lui à plusieurs reprises, mais nous lui avons aussi donné des points gratuits. Bravo à lui, il a bien joué ».