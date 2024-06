Myles Turner veut rejoindre le club des « 50-40-90 »

Depuis son arrivée dans la ligue en 2015, Myles Turner s’est taillé une belle réputation de « shooteur », affichant en carrière des pourcentages de réussite de 50% au tir, 35% à 3-points et 77% aux lancers-francs. Une efficacité rare pour un intérieur, ce qui rend son profil particulièrement intéressant dans la NBA actuelle.

Au sortir de sa saison la plus aboutie statistiquement (18.0 points, 7.5 rebonds et 2.3 contres de moyenne, à 55% au tir, 37% à 3-points et 78% aux lancers-francs), le pivot des Pacers pense pouvoir faire encore mieux sur le plan d’adresse, puisqu’il espère tout simplement rejoindre le club des « 50-40-90 ».

« Je bosse sur plusieurs choses et, évidemment, je continue d’améliorer mon shoot », a-t-il détaillé dans un podcast, au moment d’évoquer son travail estival. « Je dois augmenter mes pourcentages et je m’efforce vraiment d’être un mec du club des ’50-40-90′. Je pense que c’est possible. C’est un objectif ambitieux, mais je sais que c’est quelque chose que je suis capable de faire. »

Minimum 50% au tir, 40% à 3-points et 90% aux lancers-francs ? Pour l’heure, seuls neuf joueurs ont réalisé cette prouesse sur une saison, et non des moindres : Larry Bird (1987, 1988), Mark Price (1989), Reggie Miller (1994), Steve Nash (2006, 2008, 2009, 2010), Dirk Nowitzki (2007), Kevin Durant (2013, 2023), Stephen Curry (2016), Malcolm Brogdon (2019) et enfin Kyrie Irving (2021). Que des grosses pointures du shoot.

Pour Myles Turner, il faudra surtout qu’il améliore son efficacité sur la ligne des lancers-francs, car il n’a jamais atteint les 81% de réussite sur une saison (record à 80.9%). À 3-points, il ne lui manque pas grand-chose, puisque sa meilleure marque s’élève à un peu moins de 39% de réussite sur une saison (record à 38.8%). En revanche, il a déjà dépassé à trois reprises –dont une fois aisément– les 50% de réussite au tir.

Progresser dans le leadership

Outre ce fameux club des « 50-40-90 », le très apaisé Myles Turner aimerait, à titre individuel, « disputer son premier All-Star Game » du côté… d’Indianapolis en 2024. Il s’imagine également « renforcer son leadership » en étant « plus vocal » auprès de ses jeunes coéquipiers, en tant que jeune vétéran de 27 ans.

Bonne nouvelle : la muraille des Pacers est consciente depuis plusieurs mois qu’elle se devra de montrer l’exemple la saison prochaine, afin de faire passer un cap à son équipe. En particulier sur le plan défensif, où les hommes de Rick Carlisle sont loin d’être irréprochables (117.7 points encaissés sur 100 possessions, 26e défense de la ligue)…

« Tu peux avoir les systèmes défensifs les plus élaborés, cela reste un sport d’équipe », expliquait courant mai celui qui disputera sa neuvième année dans l’Indiana en 2023/24. « Si un joueur rate son duel, alors les quatre autres vont devoir combler pour lui. Donc je pense que c’est important de progresser individuellement, avant de travailler collectivement. C’est une question de fierté, d’ego. Beaucoup de joueurs sont fiers de savoir scorer et moins de savoir défendre. »

Pour rappel, les Pacers ont terminé la dernière saison à la 11e place de l’Est (35-47) et leur progression collective passera en partie par les progrès individuels de Myles Turner, élément-clé de la franchise avec Tyrese Haliburton.

Myles Turner Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 IND 60 23 49.8 21.4 72.7 1.1 4.4 5.5 0.7 2.6 0.4 1.1 1.4 10.3 2016-17 IND 81 31 51.0 34.5 80.9 1.7 5.6 7.3 1.3 3.2 0.9 1.3 2.1 14.5 2017-18 IND 65 28 47.9 35.7 77.7 1.4 5.0 6.4 1.3 2.9 0.6 1.5 1.8 12.7 2018-19 IND 74 29 48.7 38.8 73.6 1.4 5.8 7.2 1.6 2.6 0.8 1.4 2.7 13.3 2019-20 IND 62 30 45.7 34.4 75.1 1.4 5.2 6.6 1.2 2.7 0.7 1.4 2.1 12.1 2020-21 IND 47 31 47.7 33.5 78.2 1.3 5.2 6.5 1.0 3.5 0.9 1.4 3.4 12.6 2021-22 IND 42 29 50.9 33.3 75.2 1.6 5.5 7.1 1.1 2.8 0.7 1.3 2.8 12.9 2022-23 IND 62 29 54.8 37.3 78.3 1.4 6.1 7.5 1.4 3.5 0.6 1.7 2.3 18.0 2023-24 IND 77 27 52.4 35.8 77.3 1.5 5.5 6.9 1.3 3.0 0.5 1.4 1.9 17.1 Total 570 29 50.2 35.4 77.1 1.4 5.4 6.8 1.2 3.0 0.7 1.4 2.2 13.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.