Les Pacers vont désormais devoir se mettre à défendre

Il n’y a pas d’autres façons de le dire : les Pacers ont mis de côté la défense cette saison. Première année d’un vrai nouveau projet autour de Tyrese Haliburton, l’exercice 2022/23 dans l’Indiana était effectivement essentiellement dédié au développement offensif du groupe, à l’image de la saison All-Star du meneur justement, mais aussi des rookies canadiens Bennedict Mathurin et Andrew Nembhard, pour ne citer qu’eux.

Alors, le constat aujourd’hui est assez limpide, près d’un mois après la fin de la saison du club : l’attaque des Pacers était autant un point fort que la défense était un point faible.

Et les chiffres parlent d’eux-mêmes. D’un côté, il y a la dixième meilleure attaque de la ligue (116.3 points par match en moyenne), la meilleure efficacité en contre-attaque (18.1 points par match) et le cinquième rythme (101.7 possessions par match). Mais de l’autre, l’avant-dernière plus mauvaise défense de la ligue (119.5 points encaissés par match en moyenne), aussi bien derrière l’arc (12.4 tirs primés encaissés/match, 17/30) que dans la peinture (53.7 points encaissés, 27/30). Et en résumé, un « Net Rating » assez largement négatif, à -3.1, qui incarne bien l’énorme déséquilibre dans le jeu de cette jeune équipe.

« L’excitation engendrée par tous les points positifs de notre saison ne doit pas faire oublier tous les challenges que nous avons rencontrés. À savoir la défense et le rebond» résumait alors Rick Carlisle.

Car comme le souligne le coach , les soucis défensifs s’observaient aussi au rebond : seulement 31.4 prises par match (24e), ainsi que 15.4 points accordés sur secondes chances à leurs adversaires (29e).

« On doit mieux défendre, tout simplement » ajoutait l’ancien coach de Dallas. « Et je l’ai dit à tout le monde, avant de se préparer pour l’été : chacun, individuellement, va devoir hausser son niveau. Être plus physique, adopter une mentalité défensive plus convaincante. Et ça vaut aussi pour nous, dans le staff. C’est la seule piste de progression pour nous dans l’immédiat, en interne mais aussi avec la Draft, la ‘free agency’ ou des transferts. »

Mieux défendre individuellement, pour mieux tenir collectivement

Le problème est effectivement bien là pour les Pacers : chaque joueur a trop souvent été dépassé individuellement, rendant alors impossible la moindre cohésion collective.

Et une statistique résume tout : malgré la deuxième meilleure moyenne de la ligue aux contres (5.8 « blocks » par match), sous l’impulsion notamment de Myles Turner et ses 2.3 contres, et la sixième meilleure défense de la ligue dans la peinture, avec une réussite aux tirs de seulement 62.4% de leurs adversaires, le club d’Indianapolis a cependant autorisé le quatrième plus haut total de tirs tentés dans la raquette, avec 33.4 tirs de leurs adversaires en moyenne par match. La raison ? Une défense individuelle de chaque joueur beaucoup trop faiblarde en périphérie, notamment des extérieurs, qui laissaient à chaque fois des boulevards vers le cercle aux joueurs adverses, obligeant les Myles Turner, Jalen Smith ou Isaiah Jackson à être doublement vigilants en second rideau.

« Il faut être très prudent dans la manière de lire les stats, et ne pas tomber dans la facilité en pensant que parce que vous contrez beaucoup de tirs, vous êtes une bonne équipe défensive » notait d’ailleurs très justement Kevin Pritchard, le GM des Pacers. « Car dans notre cas, la réalité est que Myles et Isaiah ont beaucoup d’opportunités, car notre défense au ‘point of attack’ [la défense, sans aide, d’un défenseur sur l’attaquant qui initie la possession offensive, ndlr] n’était pas au point. Pour régler ce point, on étudie des pistes chez les ‘free agents’ cet été. »

Seule option défensive fiable de cette équipe par sa verticalité devant le cercle, en partie à cause des largesses de ses coéquipiers dans leur moitié de terrain, Myles Turner va aussi dans ce sens.

« Tu peux avoir les systèmes défensifs les plus élaborés, cela reste un sport d’équipe. » conclut ainsi le pivot. « Si un joueur rate son duel, alors les quatre autres vont devoir combler pour lui. Donc je pense que c’est important pour nous de progresser individuellement, avant de travailler collectivement. C’est une question de fierté, d’ego. Beaucoup de joueurs sont fiers de savoir scorer, mais moins de savoir défendre. »