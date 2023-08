Myles Turner a apprécié cette intersaison enfin calme

Cela faisait un moment que Myles Turner attendait ça : profiter d’un été sans avoir à s’interroger sur son avenir et sans avoir à soigner des pépins physiques.

Alors, après une saison 2022/23 record aux points (18.0), aux rebonds (7.5) et à l’adresse (55%), au cours de laquelle il a joué plus de 60 matchs pour la première fois depuis trois ans et où il a prolongé son bail dans l’Indiana jusqu’en 2025, le pivot des Pacers a simplement savouré, ces dernières semaines.

« J’ai bien profité cet été, avec beaucoup de voyages. J’ai le sentiment d’avoir pris soin de mon mental, ainsi. Je me suis entrainé dur aussi. J’ai apprécié des bons moments avec mes proches », assurait ainsi le joueur de 27 ans lors de son camp à Indianapolis, le premier de sa carrière. « Physiquement et mentalement, c’était bon de se ressourcer. Physiquement, je n’ai pas eu besoin de courir derrière mon physique. Mentalement, j’ai eu le sentiment d’être plus en contrôle de ma situation. Tout se passe bien et j’ai hâte de jouer la prochaine saison. »

Satisfait de l’été de son équipe

Une prochaine saison qui s’annonce excitante chez les Pacers, après une intersaison convaincante qui va permettre à la jeune escouade de Rick Carlisle de construire sur un exercice 2022/23 plutôt réussi.

« Nous avons assurément progressé », juge un Myles Turner satisfait. « On intègre de l’ADN de champion, avec Bruce Brown. Il avait le choix d’aller où il voulait, mais il a choisi de prendre part à l’éclosion de ce groupe. Nous avons une belle opportunité de faire quelque chose de spécial. Je pense aussi que nous sommes plus athlétiques et toujours aussi rapides. À mon avis, Tyrese [Haliburton] va s’éclater avec tous nos éléments. »

Pour continuer de grimper dans la hiérarchie de la conférence Est, Indiana aura en tout cas besoin d’un Myles Turner à son meilleur niveau, en défense particulièrement. Et, après un été enfin tranquille et ressourçant, le pivot semble prêt à tout donner, pour sa neuvième saison chez les Pacers.

Myles Turner Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 IND 60 23 49.8 21.4 72.7 1.1 4.4 5.5 0.7 2.6 0.4 1.1 1.4 10.3 2016-17 IND 81 31 51.0 34.5 80.9 1.7 5.6 7.3 1.3 3.2 0.9 1.3 2.1 14.5 2017-18 IND 65 28 47.9 35.7 77.7 1.4 5.0 6.4 1.3 2.9 0.6 1.5 1.8 12.7 2018-19 IND 74 29 48.7 38.8 73.6 1.4 5.8 7.2 1.6 2.6 0.8 1.4 2.7 13.3 2019-20 IND 62 30 45.7 34.4 75.1 1.4 5.2 6.6 1.2 2.7 0.7 1.4 2.1 12.1 2020-21 IND 47 31 47.7 33.5 78.2 1.3 5.2 6.5 1.0 3.5 0.9 1.4 3.4 12.6 2021-22 IND 42 29 50.9 33.3 75.2 1.6 5.5 7.1 1.1 2.8 0.7 1.3 2.8 12.9 2022-23 IND 62 29 54.8 37.3 78.3 1.4 6.1 7.5 1.4 3.5 0.6 1.7 2.3 18.0 Total 493 29 49.8 35.3 77.1 1.4 5.4 6.8 1.2 3.0 0.7 1.4 2.3 13.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.