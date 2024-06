Sans forcer, Team USA ne fait qu’une bouchée de la Grèce

Quatrième match de préparation et quatrième victoire convaincante pour Team USA, qui a aisément dominé une bien pâle équipe de Grèce (108-86) à Abu Dhabi. Sans Giannis Antetokounmpo ni Kostas Sloukas et Tyler Dorsey, la formation de Dimitris Itoudis manque cruellement de ressources en attaque, et face à la formation américaine qui au contraire déborde d’options offensives, la marche était bien sûr beaucoup trop haute pour les Grecs.

Les Américains n’ont pourtant pas été particulièrement impressionnants, du moins bien moins que face à l’Espagne. Une Team USA un peu plus dilettante, mais non moins intouchable au final, grâce à un plafond collectif bien trop haut pour que la Grèce puisse tenir la cadence, à l’image de ce différentiel aux passes décisives (26 contre 13). A propos de passe, on retiendra les jolis gestes de Tyrese Haliburton, le plus créatif des Américains depuis le début de la préparation.

Anthony Edwards, incontestable leader d’attaque

Pas moins de six joueurs américains ont terminé à 10 points et plus, et avant le dernier quart-temps, seul Jalen Brunson n’avait pas encore débloqué son compteur. Ce sera fait avec un superbe lay-up au milieu des bras grecs. Pour la 3e fois en quatre matches, Anthony Edwards termine meilleur marqueur des Etats-Unis, et même du match avec ses 21 points. Côté Grèce, Thomas Walkup et Georgios Papagiannis ont été convaincants.

Prochaine et dernière sortie amicale pour Team USA : dimanche, avec une jolie affiche contre l’Allemagne, en guise de deuxième vrai test (après l’Espagne) avant le début de la Coupe du monde le weekend prochain où les Américains et les Grecs se retrouveront !

Crédit photo : USA Basketball