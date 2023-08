Giannis Antetokounmpo forfait pour la Coupe du monde !

On attendait que la Fédération grecque ou que les Bucks donnent des nouvelles de la santé de Giannis Antetokounmpo, et c’est le joueur lui-même qui a levé le voile sur sa participation, ou non, à la Coupe du monde. Sans surprise, l’ailier-fort de Milwaukee n’est pas en mesure de jouer, et il officialise son forfait avec un message sur les réseaux sociaux.

« Tout le monde sait que ma passion et mon amour pour mon équipe nationale n’ont jamais changé et ne changeront jamais. Depuis la fin de ma saison en NBA, j’ai poussé mon corps dans ses derniers retranchements afin d’être le joueur que je dois être pour aider notre équipe à atteindre les objectifs qu’elle s’est fixés » écrit-il. « Mais après des mois de travail et de multiples réunions avec le personnel médical, il est clair que je ne suis pas au niveau requis pour participer à la Coupe du monde. Ce n’était pas un choix, mais ma seule option pour revenir au niveau que j’ai atteint jusqu’à présent dans ma carrière. Je suis extrêmement déçu de cette issue, mais c’est une décision qui a été prise avec le personnel médical. Je vais continuer à me surpasser pour être prêt la prochaine fois que l’on fera appel à moi. Mon objectif personnel, et celui de notre équipe, est de me qualifier pour les Jeux olympiques de 2024 et ce sera un honneur de représenter mon équipe nationale l’année prochaine ».

C’est un énorme coup dur pour la Grèce qui doit déjà composer avec les absences de Nick Calathes, Kostas Sloukas et Tyler Dorsey… Présente dans le Groupe C des Etats-Unis, qu’elle va affronter à Abu Dhabi en match amical, la Grèce va devoir batailler pour rejoindre les phases finales… et espérer terminer à l’une des sept premières places de la compétition, synonymes de qualification pour les Jeux olympiques.