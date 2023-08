Glenn Robinson III va rencontrer les Warriors

On a perdu sa trace depuis février 2021, mais revoilà Glenn Robinson III. Ancien vainqueur du Slam Dunk Contest, le fils de Glenn Robinson fait partie des joueurs qui vont effectuer un « workout » avec les Warriors (source Hoopshype). On rappelle l’enjeu : décrocher une des deux dernières places de l’effectif puisque Golden State possède, pour l’instant, 13 joueurs sous contrat.

Robinson est en concurrence avec Harry Giles, Dion Waiters, Trey Burke, Kent Bazemore et Juan Toscano-Anderson, et comme les deux derniers, il a le privilège de déjà connaître la franchise. En 2019, pour compenser le départ de Kevin Durant et la grave blessure de Klay Thompson, les Warriors avaient fait appel à lui, et il avait tourné à 13 points de moyenne avec près de 32 minutes de jeu en moyenne.

La saison suivante, il avait rejoint les Kings, où il n’avait disputé que 23 matches avant d’être coupé.