Les Raptors de retour à Vancouver pour la pré-saison

La dernière fois que les Raptors sont allés jouer à Vancouver, c’était durant la pré-saison 2018, et Kawhi Leonard jouait son premier match officiel dans les rangs du club de Toronto, qui s’apprêtait à livrer une campagne 2018/19 de haute volée, conclue évidemment par le premier titre de l’histoire de la franchise, obtenu face aux Warriors.

Cinq ans plus tard, avec un effectif qui n’a plus grand chose à voir avec celui qui soulevait le Larry O’Brien Trophy en juin 2019 puisque seuls Pascal Siakam, OG Anunoby et Chris Boucher sont toujours là, les Raptors retournent donc jouer un match de présaison dans la ville de l’Ouest canadien, huitième plus grande ville du pays.

Des Raptors new-look

Ce sera le 8 octobre, à la Rogers Arena, face aux Kings dans le cadre des Canada Series, dont le second match opposera les Pistons au Thunder, le 12 octobre à Montréal.

Le public de Vancouver aura donc la primeur de l’effectif remodelé des Raptors, après le départ de Fred VanVleet suivi des arrivées de Dennis Schröder, Jalen McDaniels ou encore le rookie Gradey Dick, et désormais entrainé par le Serbe Darko Rajakovic, remplaçant de Nick Nurse.

Ensuite, les Raptors accueilleront à Toronto, le 15 octobre, le club australien de Cairns, avant de se déplacer à Chicago pour affronter les Bulls le 17 octobre, puis de boucler la pré-saison à Toronto, le 20, contre les Wizards.