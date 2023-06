Nadir Hifi, une progression supersonique

Recrue du Paris Basketball, où il a signé pour trois ans, Nadir Hifi (1m85, 20 ans) a déjà assuré ses arrières pour la saison prochaine.

Après une campagne très convaincante à 17 points, 3 passes, 3 rebonds et plus d’une interception par match avec le Portel, dont un 44 d’évaluation record de la saison (avec 39 points, 8 rebonds, 6 passes), le 31 mars dernier (face à Paris !), le jeune meneur franco-algérien a également eu des touches avec les franchises NBA.

Notamment testé par les Kings et les Blazers, qui disposent respectivement des 23e et 24e choix en fin de premier tour, il pourrait également poser quelques jalons intéressants outre-Atlantique d’ici la prochaine rentrée des classes.

« J’étais face à des joueurs universitaires qui sont athlétiques mais qui n’ont pas la même expérience »

En tout état de cause, le meneur scoreur à la vitesse supersonique est plutôt satisfait de ses workouts, sa première expérience avec la Grande Ligue.

« Toutes les franchises [pour lesquelles j’ai fait des workouts] ont été impressionnées », a réagi Nadir Hifi sur beINSports. « Ce que j’ai pu montrer, et ce que j’ai fait de bien, c’est simplement de retranscrire ce que je fais en France. J’étais face à des joueurs universitaires qui sont athlétiques mais qui n’ont pas la même expérience. Les joueurs contre qui je joue en France ont été bons à l’université mais ce sont des adultes. C’est pour ça que ça s’est bien passé pour moi, c’est une réussite. »

Probablement appelé à grandir en couveuse, dans le club de la capitale, Nadir Hifi envisage cependant un décollage pour la NBA à moyen terme.

« Si une franchise venait à m’appeler demain, qu’elle me propose un peu de temps de jeu et me permet de progresser, [j’irai]. Je vais essayer de trouver le meilleur endroit pour progresser et continuer à grandir. Une équipe qui me laisse faire des erreurs aussi, car je vais en faire, c’est sûr. Mais il faut simplement continuer à avancer. »

« Les Bleus, ça fait rêver, c’est sûr ! »

Entre temps, Nadir Hifi pourrait également découvrir un autre univers, celui de l’Equipe de France, qui va disputer la Coupe du Monde fin août prochain. Et des matchs de préparation en amont.

« Ça fait rêver, c’est sûr ! Chaque joueur a envie de participer à ce genre de grandes compétitions qui n’ont lieu que tous les deux ou quatre ans. Je sais aussi que la concurrence est très rude. Il y a un temps pour tout. Je vais me concentrer sur ma saison et, [la saison prochaine], on verra au moment des fenêtres [internationales], je serai prêt pour représenter la France. On ne sait pas ce qui peut arriver d’ici là. »

Avec Victor Wembanyama et Bilal Coulibaly, qui disputent actuellement la finale du championnat face à l’ogre monégasque, Nadir Hifi représente déjà le présent, et évidemment l’avenir des Bleus. Des jeunes Bleus qui ne se posent aucune limite.

« C’est jouable [de remporter l’or olympique ou la Coupe du Monde] ! Surtout par rapport aux autres équipes. Aujourd’hui, le Team USA envoie surtout beaucoup de jeunes joueurs. Ils ont évidemment beaucoup de qualité mais tout est possible. »

Photo : Paris Basketball