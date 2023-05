Draft 2023 : Nadir Hifi testé par les Blazers et les Kings

Avec Victor Wembanyama, Rayan Rupert et Bilal Coulibaly, Nadir Hifi (1m85, 20 ans) est l’un des quatre Français à pouvoir prétendre à une place dans la Draft. Le meneur du Portel possède aussi la nationalité algérienne, et selon nos informations, il a déjà effectué des work-out avec les Blazers et les Kings. Les deux franchises possèdent respectivement les 23e et 24e choix au premier tour

Pour l’instant, Hifi n’apparaît pas dans les « mock draft » mais les essais servent justement à se montrer et à faire grimper sa cote. Révélation de la Pro A avec ses 17.1 points, 3.3 passes, 2.9 rebonds et 1.4 interception de moyenne (à 47% au shoot, dont 33% à 3-points, et 84% aux lancers), Hifi est toujours sous contrat avec Le Portel, mais la fin de saison s’est très mal terminée puisqu’il a été suspendu pour avoir séché des entraînements.

En France, sa cote est élevée puisque BeBasket rapporte que le Paris Basketball le suit de près. S’il est drafté, Hifi pourrait ainsi imiter Juhann Begarin et Ismaël Kamagate, et poursuivre sa progression dans le club parisien. Mais on n’en est pas encore là…