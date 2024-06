Draft 2023 | Notre Mock Draft 1.0

La Draft 2023 aura lieu le 22 juin au Barclays Center. Voici donc notre première « Mock Draft », qui tient ainsi compte des dernières tendances, des dernières rumeurs mais également des besoins des équipes.

Un exercice qui est avant tout l’occasion de présenter les forces et les faiblesses des principaux prospects, avec évidemment un immense favori pour être sélectionné en numéro 1 : Victor Wembanyama.

#1 SAN ANTONIO SPURS

Le choix : Victor Wembanyama

À moins d’un renversement de situation venu de nulle part, il n’y aura pas de suspense au moment où Adam Silver annoncera la décision de San Antonio : Victor Wembanyama sera le futur visage des Spurs.

Considéré comme un « talent générationnel », peut-être le plus transcendant depuis LeBron James il y a 20 ans, l’intérieur français de 19 ans est déjà une star avant même d’avoir posé le pied en NBA, du moins en ce qui concerne la « hype » et les attentes démesurées qui l’entourent. La bonne nouvelle, c’est qu’en débarquant dans un environnement aussi stable et serein que celui des Spurs, il se retrouverait dans le contexte idéal pour développer au mieux son immense potentiel : un coach mythique dans une équipe jeune qui n’a pas la pression du résultat, et qui mise avant tout sur le développement en interne. Le mariage parfait, en somme.

Sur le plan sportif, « Wemby » serait un renfort de rêve pour San Antonio. Aussi bien en attaque, avec son « skillset » hypnotisant pour épauler une attaque en perdition cette saison (110.2 points marqués sur 100 possessions, 29/30), qu’en défense (120 points encaissés sur 100 possessions, 30/30), avec son profil de tour de contrôle capable de « switcher » sur plus ou moins n’importe qui au large.

Un potentiel « franchise player » autour duquel bâtir l’avenir, en résumé, capable de changer la trajectoire d’une franchise pour la dizaine de saisons à venir.

Les alternatives : Aucune !

Par acquis de conscience, admettons par exemple qu’un « trade » est envisagé, pour une star capable de faire franchir un cap dès la saison prochaine. Même si « Wemby » semble finalement capable aussi d’y parvenir…

#2 CHARLOTTE HORNETS

Le choix : Scoot Henderson

Oui, LaMelo Ball est déjà là et il joue sur le même poste. Mais n’oublions pas une règle officieuse mais souvent fructueuse, en NBA : il faut toujours privilégier le meilleur talent disponible plutôt que le « fit » dans le Top 5 d’une Draft. Ce ne sont pas les Warriors qui diront le contraire, eux qui en 2020 avaient préféré choisir James Wiseman plutôt que… LaMelo Ball en deuxième position, pour une question de besoin sur le poste de pivot…

Dans les bas-fonds de l’Est, les Hornets ne sont ainsi pas en position de réfléchir selon leurs postes : ils se doivent de sélectionner le meilleur joueur disponible, et d’aviser ensuite. Et après Victor Wembanyana, assez largement en haut de la hiérarchie, Scoot Henderson est assez clairement le deuxième plus gros talent dans cette Draft 2023.

Sur le papier, l’association entre LaMelo Ball et Scoot Henderson ne serait évidemment pas particulièrement parlante, vu que les deux meneurs ont besoin du cuir pour s’exprimer et ne sont pas, pour l’heure, de grosses menaces « off-ball », derrière l’arc notamment. Mais les Hornets ne joueront rien la saison prochaine, et pourraient alors se permettre de tenter l’expérience à deux meneurs au moins une saison, avant d’éventuellement se séparer d’un des deux joueurs pour renforcer un autre poste à l’intersaison 2024.

Les alternatives : Brandon Miller

L’autre piste possible pour les Hornets est évidemment de sélectionner Brandon Miller. Talent sans doute moins transcendant que Scoot Henderson, l’ailier d’Alabama demeure un très bon joueur de basket au potentiel de All-Star. D’autant qu’il comblerait un poste où les Hornets n’ont aucune solution viable à terme, sans manquer de respect au vieillissant Gordon Hayward…

#3 PORTLAND TRAIL BLAZERS

Le choix : Brandon Miller

Notre choix ici est Brandon Miller, car il est le meilleur joueur disponible en troisième position. Mais une question essentielle se pose, dans le cas de cette sélection : est-ce qu’il jouerait à Portland, ou est-ce qu’il serait utilisé comme une monnaie d’échange dans un transfert pour mieux épauler Damian Lillard ?

Avant d’évoquer la deuxième option, évaluons d’abord la première. Si Brandon Miller venait effectivement à être sélectionné par Portland pour être conservé, il serait assurément un renfort intéressant, sur un poste d’ailier où les Blazers n’avaient plus beaucoup de ressources cette saison après le transfert de Josh Hart vers New York. Bon scoreur de loin comme de près, capable aussi de créer en bout de chaîne, le futur « rookie » pourrait ainsi se développer assez tranquillement, dans une attaque où Damian Lillard et Anfernee Simons assument la grande majorité des responsabilités.

Mais Damian Lillard a-t-il cette patience ? À en croire ses déclarations du mois dernier à ce sujet… non.

Les alternatives : un transfert

À 33 ans, « Dame » n’est « pas très chaud pour ramener des gars qui seront bons dans 2 ou 3 ans » et veut du renfort immédiat. Un message clair, qui laisse supposer qu’un transfert de ce troisième choix, avant ou après avoir choisi Brandon Miller, est la piste la plus logique pour Portland. Reste maintenant à savoir avec qui faire affaire. Les prétendants ne devraient pas manquer…

#4 HOUSTON ROCKETS

Le choix : Amen Thompson

Parmi les perdants de la soirée de la « lottery » avec les Pistons, les Rockets se retrouvent hors du Top 3, et ne pourront donc pas sélectionner Victor Wembanyama ou Scoot Henderson. Certainement une amère déception pour les dirigeants de la franchise texane, qui voient un voisin se renforcer avec « Wemby »…

Mais rien n’est perdu pour autant pour les Rockets, qui devraient quand même réussir à se renforcer considérablement en comparaison à la saison dernière. Leur choix pourrait se porter sur Amen Thompson, assez largement considéré comme le meilleur talent disponible en quatrième position.

« Combo-guard » axé sur le « playmaking », le joueur passé par l’Overtime Elite serait une solution logique pour apporter, à terme, un peu de stabilité sur le « backcourt » des Rockets, alors que Jalen Green et Kevin Porter Jr. ne sont pas compatibles sur le long terme et pourraient être séparés cet été. Encore très brut techniquement, Amen Thompson est cependant doté de qualités athlétiques impressionnantes et présente ainsi un très haut potentiel défensif. Un point faible de Houston cette saison, et particulièrement de sa propulsion arrière au « point of attack »… En revanche, son jeu offensif est encore en chantier, en particulièrement son tir extérieur.

En résumé, Amen Thompson serait un choix axé sur le long terme, tant son développement est encore incomplet. Mais un choix non moins logique pour les Rockets, s’ils misent sur le plus haut plafond en quatrième position.

Les alternatives : Brandon Miller, Jarace Walker

Si Brandon Miller est disponible, il ne fait aucun doute que les Rockets le choisiront, sans hésiter bien longtemps. Sur le poste d’ailier, entre la paire Kevin Porter Jr. – Jalen Green sur le « backcourt » et la paire Jabari Smith Jr. – Alperen Sengun sur le « frontcourt », l’ancien joueur d’Alabama serait le cinquième titulaire logique. Avec l’ancien d’Auburn, il formerait d’ailleurs une paire d’ailiers intéressante sur le papier, capable de bien défendre au large et de planter des paniers derrière l’arc, en périphérie des deux porteurs de balle.

Sinon, il y a l’option Jarace Walker, familier avec « H-Town » puisqu’il a joué sa saison « freshman » avec les Cougars de Houston, cette saison. Avec son profil d’ailier-fort au physique « NBA ready » et au grand potentiel défensif, il serait plutôt un choix plafond que plancher, mais un choix « safe » en ce qui concerne l’apport défensif. Domaine dans lequel les Rockets ont besoin de renforts, après une saison conclue à la 28e place de la ligue dans l’exercice (118.6 points encaissés par match).

#5 DETROIT PISTONS

Le choix : Cam Whitmore

Les plus gros perdants de la « lottery » puisqu’ils ont chuté à la cinquième position malgré le plus mauvais bilan de la saison régulière, les Pistons doivent accepter avec fatalité qu’ils passeront à côté de Victor Wembanyama ou Scoot Henderson, et se tourner désormais vers leurs options disponibles.

Parmi elles, une piste crédible est la sélection de Cam Whitmore. Premier « one-and-done » de Villanova depuis 1997, l’ailier est un gros talent aux qualités athlétiques impressionnantes et au potentiel élevé, certainement le meilleur talent disponible à ce stade la Draft. Attiré vers le cercle mais aussi doté d’une mécanique de tir propre, qui laisse penser qu’il pourrait être constant à terme dans cet exercice, il serait l’ailier du futur pour les Pistons, une fois le chapitre Bojan Bogdanovic clos, aux côtés des Cade Cunningham, Jaden Ivey ou encore Jalen Duren.

Les alternatives : Ausar Thompson, Jarace Walker

Sinon, sur le même poste, les Pistons peuvent opter pour Ausar Thompson. Un profil différent de Cam Whitmore puisqu’il est davantage un créateur / couteau-suisse, mais possiblement un plafond plus élevé, même si son développement semble plus épineux tant les zones de progression demeurent nombreuses.

Et si la direction de Detroit privilégie un renfort dans le secteur intérieur, Jarace Walker pourrait aussi être un choix logique, avec son profil d’ailier-fort sous-dimensionné mais redoutablement physiquement et en défense.

#6 ORLANDO MAGIC

Le choix : Ausar Thompson

Avec ce 6e choix, le Magic pourrait opter pour un développement à mener au long cours, celui d’Ausar Thompson. Comme son frère, le garçon est un athlète impressionnant au potentiel défensif conséquent, mais dont les lacunes techniques sont encore nombreuses pour peser en attaque dès sa première saison.

Mais son plafond est très haut, et le Magic, dont la reconstruction vient à peine de démarrer sérieusement, prendrait de toute façon le temps de le développer, derrière les Franz Wagner ou Paolo Banchero.

Les alternatives : Anthony Black

La 6e position est sûrement un peu trop élevée pour prendre Anthony Black, mais si le Magic apprécie son profil il pourrait se laisser tenter. « Playmaker » au grand potentiel défensif, le « freshman » d’Arkansas serait en sortie de banc un complément idéal aux Cole Anthony ou Jalen Suggs, eux plutôt des scoreurs.

#7 INDIANA PACERS

Le choix : Jarace Walker

Beaucoup d’options possibles sur différents postes ici pour les Pacers, après un Top 5/6 où la hiérarchie se définit assez facilement. Nous optons pour l’ailier-fort Jarace Walker, un des plus gros potentiels de cette Draft 2023 sur le plan défensif. Une sélection au besoin, donc, alors que le club d’Indianapolis a bouclé la saison 2022/23 parmi les plus mauvaises équipes de la ligue dans la majorité des domaines défensifs.

D’autant que sur le poste 4, personne ne s’est imposé chez les Pacers cette saison, et l’ancien « freshman » de Houston pourrait alors s’y installer rapidement, aux côtés de Myles Turner dans la raquette.

En attaque, il bénéficierait des caviars de Tyrese Haliburton, sur des phases de « pick-and-roll » et « pick-and-pop » notamment, tout en continuant à développer son jeu offensif, dont le potentiel est intéressant, particulièrement en ce qui concerne son tir.

Les alternatives : Taylor Hendricks, Cam Whitmore

Si les Pacers choisissent une autre voie, ce serait certainement pour renforcer le poste d’ailier. Deux bonnes options se présenteraient alors : Cam Whitmore, s’il est toujours disponible évidemment, dont le « fit » au sein de cette jeune équipe des Pacers serait idéal, ou Taylor Hendricks, le poste 3/4 « freshman » à UCF cette saison. Très mobile et solide shooteur extérieur (39.4% sur 4.6 tirs), le second nommé serait lui aussi un ajout idéal dans l’aile, d’autant que son potentiel défensif, par ses qualités physiques et athlétiques (2m06 pour une envergure de 2m16), est aussi intéressant.

#8 WASHINGTON WIZARDS

Le choix : Anthony Black

Sans trop hésiter, on opte pour Washington pour Anthony Black, le meneur « freshman » d’Arkansas. Un choix qui nous semble cohérent tant par la logique du meilleur joueur disponible que par celle des besoins du club, dont le seul vrai meneur de jeu était Monte Morris cette saison…

Excellent « playmaker » et défenseur, Anthony Black stabiliserait considérablement la mène des Wizards à terme, en apprenant d’abord les ficelles du métier en relais de Monte Morris ou un autre meneur vétéran. D’autant que l’intersaison est incertaine dans la capitale américaine, et que la sélection d’un porteur de balle d’avenir serait une bonne sécurité.

Les alternatives : Cason Wallace, Gradey Dick

Sur le même poste, les Wizards peuvent opter pour Cason Wallace. Moins bon « playmaker » mais tout aussi bon défenseur qu’Anthony Black, l’ancien de Kentucky serait aussi un bon renfort sur le « backcourt ». Sinon, il y a l’option Gradey Dick, si Washington recherche du shoot extérieur dans les ailes.

#9 UTAH JAZZ

Le choix : Taylor Hendricks

Après une bonne saison, le Jazz peut choisir différentes directions pour se renforcer avec ce neuvième choix. Notre réflexion à ce sujet est assez rapide : on opte pour le meilleur joueur disponible, Taylor Hendricks.

Poste 3/4 très mobile des deux côtés du terrain et surtout très bon shooteur, le « freshman » de UCF serait un troisième larron parfait, aux côtés de Lauri Markkanen et Walker Kessler dans le « frontcourt » du club de l’Utah.

Les alternatives : Cason Wallace

Si la direction du Jazz opte pour un renfort sur le « backcourt », Cason Wallace ferait sens, avec son profil de meneur physique et très bon défenseur. Il offrirait une dimension différente à celle de Jordan Clarkson et Collin Sexton, des scoreurs.

#10 DALLAS MAVERICKS

Le choix : Cason Wallace

Les Mavericks ont besoin d’adresse extérieure pour entourer Luka Doncic et Kyrie Irving (s’il prolonge), mais ils ont aussi tout autant besoin de défense. Pour le deuxième domaine, leur homme serait Cason Wallace, le meilleur ou deuxième meilleur défenseur extérieur de la cuvée. En sortie de banc, il serait associé avec une des deux stars, pour ne pas le surcharger de responsabilités, notamment au « playmaking ». Un contexte idéal, pour ce natif… de Dallas.

Les alternatives : Gradey Dick, Jordan Hawkins

On a aussi évoqué le tir extérieur comme l’un des besoins majeurs de Dallas durant l’intersaison. Si c’est la piste choisie, alors Gradey Dick ou Jordan Hawkins, les deux meilleurs shooteurs de la cuvée, sont des cibles évidentes.

#11 ORLANDO MAGIC

Le choix : Gradey Dick

Malgré une première sélection d’un extérieur, avec Ausar Thompson en 6e position, on opte une nouvelle fois pour un poste 2/3 pour Orlando avec ce 11e choix, avec Gradey Dick. Un shooteur pur, dont le profil est donc totalement différent de celui de Thompson, davantage un avaleur d’espaces montés sur ressorts.

En périphérie des Markelle Fultz, Franz Wagner ou Paolo Banchero, tous des porteurs de balle dans l’âme, l’ancien « freshman » de Kansas pourrait opérer « off-ball » sans trop de pression.

Les alternatives : Jordan Hawkins, Keyonte George

Dans le même profil d’excellent shooteur en « catch-and-shoot » et en mouvement, Jordan Hawkins serait aussi une piste logique. Sinon, plutot dans le profil « combo-guard » scoreur dynamique, la sélection de Keyonte George est à considérer, même si son profil ferait tout de même doublon avec Cole Anthony.

#12 OKC THUNDER

Le choix : Jordan Hawkins

Deux brillants créateurs (Shai Gilgeous-Alexander et Josh Giddey), deux ailiers polyvalents (Lu Dort et Jalen Williams) et un intérieur au potentiel défensif immense (Chet Holmgren). Voilà la base de l’excitant projet du Thunder. Que peut-il bien manquer, pour faire encore mieux ? Un peu de tir extérieur, non ?

Ça tombe bien, c’est la spécialité de Jordan Hawkins. Le meilleur shooteur extérieur de cette cuvée, le champion NCAA avec UConn tomberait dans le dispositif parfait, du côté d’OKC, où ses déplacements sans ballon apporteraient un peu de variation à l’attaque du Thunder.

Les alternatives : Keyonte George

Sur le même poste, mais dans un autre profil, Keyonte George serait aussi un renfort offensif important pour le Thunder. Plutot un « combo-guard », et donc un porteur de balle, le « freshman » de Baylor apporterait une dose supplémentaire de « flashy » et de « shotmaking » à l’attaque du Thunder.

#13 TORONTO RAPTORS

Le choix : Keyonte George

En partant du postulat, en se fiant aux rumeurs les plus récentes en provenance du Canada, que Fred VanVleet et Gary Trent Jr. quitteront Toronto cet été mais que OG Anunoby, Scottie Barnes et Pascal Siakam resteront en place, il est assez facile de supposer que les Raptors opteront pour un arrière (au sens large) avec ce 13e choix.

Bonne nouvelle, il devrait rester plusieurs très bonnes options disponibles à ce poste en fin de « lottery », Keyonte George en tête. Fort scoreur, le joueur formé à Baylor cette saison ferait un bien fou à l’attaque des Raptors, globalement en grande difficulté dans ce domaine (112.9 points par match en moyenne, 24/30). Même si le natif du Texas, encore très jeune (19 ans), est encore loin d’être un attaquant efficace (37.6% aux tirs)…

Les alternatives : Nick Smith Jr, Jalen Hood-Schifino

Dans le même profil, Nick Smith Jr. serait aussi un choix logique, avec son profil de scoreur dynamique. Assez décevant cette saison, le joueur d’Arkansas aurait tout à gagner de débuter sa carrière dans une franchise stable et calme comme les Raptors. Sinon, dans un profil davantage meneur de jeu et « playmaker », la piste Jalen Hood-Schifino est intrigante pour Toronto. Si Fred VanVleet venait à partir, le super « freshman » d’Indiana aurait un boulevard pour récupérer des minutes d’entrée.

#14 NEW ORLEANS PELICANS

Le choix : Nick Smith Jr.

Pour boucler cette « lottery », les Pelicans pourraient opter pour Nick Smith Jr, afin d’approfondir la rotation du « backcourt » alors que CJ McCollum sort d’une saison pénible sur le plan physique, que Kira Lewis Jr. peine à s’imposer après sa grave blessure en 2021 et que Dyson Daniels doit encore se développer.

Attendu dans le Top 5 de la Draft en amont de la saison, avant de perdre des places dans les projections pré-Draft les mois suivants, à cause notamment de pépins physiques qui le privaient d’une bonne partie de la saison, le « freshman » des Razorbacks pourrait ainsi débuter sa carrière au calme, sans trop de pression dans un petit marché.

Les alternatives : un transfert

Désireux de repartir de l’avant après une saison moyenne, ponctuée par une défaite au « play-in », les dirigeants des Pelicans pourraient effectivement décider d’inclure ce 14e choix dans un transfert afin de recruter un renfort à l’apport plus immédiat.

#15 ATLANTA HAWKS

Le choix : Jalen Hood-Schifino

Meneur | 1m98 | 97kg | Indiana (33 minutes)

13.5 points, 4.1 rebonds, 3.7 passes

+ Un pur « playmaker »

+ Potentiel défensif

− Un tir extérieur à stabiliser

#16 UTAH JAZZ

Le choix : Kobe Bufkin

Meneur | 1m93 | 88kg | Michigan (34 minutes)

14 points, 4.5 rebonds, 2.9 passes

+ Le « shotmaking »

− Physiquement un peu juste

#17 L.A LAKERS

Le choix : Jett Howard

Arrière/ailier | 2m03 | 97kg | Michigan (32 minutes)

14.2 points, 2.8 rebonds, 2 passes

+ Shoot extérieur

+ Profil « Plug-and-play »

− La concentration défensive

#18 MIAMI HEAT

Le choix : Brice Sensabaugh

Ailier | 1m98 | 106kg | Ohio State (25 minutes)

16.3 points, 5.4 rebonds, 1.2 passe

+ « Shotmaking »

+ Instincts de « playmaker »

− Physique à affiner

#19 GOLDEN STATE WARRIORS

Le choix : Dariq Whitehead

Ailier | 2m01 | 100kg | Duke (21 minutes)

8.3 points, 2.4 rebonds, 1 passe

+ Tir extérieur

− Antécédents de blessures

#20 Houston Rockets

Le choix : Dereck Lively II

Pivot | 2m16 | 104kg | Duke (21 minutes)

5.2 points, 5.4 rebonds, 2.4 contres

+ Protection du cercle

− Beaucoup de fautes

#21 BROOKLYN NETS

Le choix : Rayan Rupert

Ailier | 1m99 | 87kg | NZ Breakers (17 minutes)

5.9 points, 2.1 rebonds

+ Profil physique / potentiel défensif

− Du boulot au tir extérieur

#22 BROOKLYN NETS

Le choix : Gregory Jackson II

Ailier-fort | 2m06 | 98kg | South Carolina (32 minutes)

15.4 points, 5.9 rebonds

+ Âge / marge de progression

+ Potentiel physique, un diamant brut

− Tir extérieur

#23 PORTLAND TRAIL BLAZERS

Le choix : Kris Murray

Ailier/ailier-fort | 2m03 | 100kg | Iowa (35 minutes)

20.2 points, 7.9 rebonds, 2 passes

+ Le tir extérieur

+ Prêt à jouer « Day 1 »

− Un « vieux » rookie / un plafond bas

#24 SACRAMENTO KINGS

Le choix : Leonard Miller

Ailier | 2m08 | 95kg | G-League Ignite (33 minutes)

16.9 points, 10.1 rebonds, 1.7 passe

+ Un couteau suisse de 2m08

− Tir extérieur / mécanique de tir

#25 MEMPHIS GRIZZLIES

Le choix : Colby Jones

Meneur | 1m98 | 93kg | Xavier (34 minutes)

15 points, 5.7 rebonds, 4.4 passes

+ Un cerveau

+ Joueur complet

− Le « shotmaking »

#26 INDIANA PACERS

Le choix : Maxwell Lewis

Ailier | 2m01 | 88kg | Pepperdine (31 minutes)

17.1 points, 5.7 rebonds, 2.8 passes

+ Profil physique / athlétique

+ Tir fiable

− La défense

#27 CHARLOTTE HORNETS

Le choix : Bilal Coulibaly

Arrière/ailier | 1m98 | 102kg | Boulogne-Levallois (18 minutes)

3 points, 3 rebonds

+ Un « slasher »

+ Atouts physiques et potentiel défensif

− Le tir extérieur

#28 UTAH JAZZ

Le choix : Noah Clowney

Pivot | 2m08 | 95kg | Alabama (25 minutes)

9.8 points, 7.9 rebonds

+ Mobilité latérale et verticale

+ Une belle mécanique de tir

− Présence physique dans la peinture

#29 INDIANA PACERS

Le choix : Andre Jackson Jr.

Meneur | 1m98 | 95kg | UConn (29 minutes)

6.7 points, 6.2 rebonds, 4.7 passes

+ « All-around player »

+ Mentalité et expérience de champion

− Un non-shooteur

#30 L.A CLIPPERS

Le choix : Terquavion Smith

Meneur | 1m93 | 75kg | NC State (34 minutes)

17.9 points, 3.6 rebonds, 4.1 passes

+ Scoreur dynamique, passeur volontaire

− Frêle physiquement