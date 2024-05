Draft 2023 | Bilal Coulibaly se lance aussi

Victor Wembanyama. Rayan Rupert. Et désormais Bilal Coulibaly. Tels sont les trois premiers Français qui iront à la Draft dans quelques semaines. L’extérieur des Mets 92 a rempli les papiers et va tenter sa chance.

« La NBA a toujours été mon rêve et maintenant, c’est un objectif », déclare-t-il à ESPN. « C’est la prochaine étape de mon évolution. »

Agé de 18 ans, l’ailier a été discret en début de saison avant de monter en puissance ces derniers temps avec les Mets 92, après s’être montré l’été dernier face à Bronny James à Nanterre. Avec ses qualités athlétiques et son envergure de 2m20, il s’impose comme un bon défenseur qui doit encore travailler son shoot.

« Mes capacités en défense me permettent d’être sur le terrain », assure Bilal Coulibaly. « C’est grâce à mon intégration dans le groupe et à mon coach, Vincent Collet. Ma confiance a grandi au fur et à mesure que les opportunités se présentaient. J’ai progressé physiquement et techniquement. Je suis concentré sur mon tir extérieur et je veux devenir un joueur complet. »

Va-t-il pouvoir faire monter sa cote ?

Sauf que, à la différence de Rayan Rupert, le Français ne pourra peut-être pas se montrer au Draft Combine de Chicago, du 14 au 21 mai, si les Mets vont loin en playoffs en Betclic Elite. Il va donc avoir du mal à faire monter sa cote devant les scouts des franchises, lui qui est annoncé pour le moment en fin de premier tour par ESPN.

Au point de reculer et de finalement se lancer pour la Draft 2024, annoncée plus faible, pour être choisi plus haut ? Bilal Coulibaly aura jusqu’au 12 juin pour se retirer s’il le désire.

« Je prends les choses dans l’ordre. Après la saison, je vais aller à Dallas voir mes agents, pour bosser et me préparer avec l’idée que je vais à la Draft. Je parlerai avec mes agents ensuite et on verra ce qu’on décide. Pour l’instant, je suis concentré sur ma fin de saison avec les Mets. »

Stats 2022/23 en Betclic Elite : 4.2 points, 2.7 rebonds et 0.6 passe en 16 minutes, à 57% de réussite au tir