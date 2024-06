Un dîner des Nuggets chez Jeff Green… à Miami pour se ressourcer

« Il a une jolie maison ! Ouais, il a une jolie maison », répète Nikola Jokic en secouant la tête, provoquant l’hilarité dans la salle de presse. Le pivot des Nuggets fait ici référence à l’habitation de Jeff Green, située dans la région de Miami, où le vétéran a convié toute son équipe entre les Game 2 et 3 des Finals.

« Jeff nous a invités à un dîner d’équipe chez lui, au milieu de nulle part. Il y avait de bonnes vibrations alors que tout le monde était là, pour oublier le dernier match, savoir qu’on en est là comme équipe, comme famille, et qu’on essaie d’accomplir quelque chose. Cela signifie beaucoup », livrait Jamal Murray, en amont de la troisième manche.

Le meneur de jeu estimait qu’avoir de bonnes dispositions mentales était l’un des clés de la réussite de l’équipe. « Quand tout le monde est dans un bon état d’esprit, même après une défaite, je pense que c’est énorme. C’est pourquoi je tiens à féliciter Jeff pour avoir organisé cette activité d’équipe », poursuit-il.

« Respirer un bon coup »

Il ne s’agit évidemment pas d’expliquer la victoire de cette nuit par ce seul rassemblement. Mais à l’instar de la partie de golf initiée par Al Horford chez les Celtics, en finale de conférence face au Heat, ce dîner a visiblement contribué à renforcer la camaraderie au sein de l’équipe.

« C’était vraiment chouette, Jeff a été assez gentil pour qu’on aille là-bas et qu’on casse la croûte avec sa famille. Toute l’équipe y est allée. Cela a permis à tout le monde de se remettre à zéro, de respirer un bon coup et de se détendre », listait ainsi Mike Malone avant le match de cette nuit, estimant que ce groupe, qu’il qualifie de « très résilient », « ne cesse de [l]’étonner ».

Malgré son impact plus limité sur le parquet (4 points à 2/2 aux tirs en 17 minutes cette nuit), Jeff Green prouve en tout cas son importance au sein du vestiaire.

« Jeff est un vétéran de 27 ans (ndlr : 36 en réalité). Tous les jeunes qui arrivent ou qui ont l’occasion de lui parler voient son éthique de travail et la façon dont il aborde le jeu, la préparation, l’entraînement, la musculation. Il est très professionnel, et c’est pour cela qu’il est resté si longtemps dans la ligue. C’est vraiment gentil de sa part de nous recevoir chez lui, et j’espère qu’un jour on pourra fêter ça un peu mieux », souhaite Nikola Jokic.

Avec du champagne et des bagues au doigt donc ?

