Al Horford et la partie de golf qui a tout changé pour les Celtics

Pour rester en vie et s’offrir un Game 7 à domicile ce lundi soir, les Celtics ont eu besoin de plusieurs moments forts, et le dernier en date est le panier au buzzer de Derrick White dans la sixième manche. Avant ça, il y eut le discours de l’assistant Matt Reynolds, bref mais intense. Puis, il y a eu l’idée d’Al Horford, après le Game 3, perdu dans les grandes largueurs à Miami.

L’intérieur de Boston, qui n’est pas très bon dans cet exercice, a néanmoins proposé à ses coéquipiers d’aller faire un golf, plutôt que de passer plusieurs minutes avec une séance vidéo. Joe Mazzulla, qui parlait d’une déconnexion dans son groupe après cette lourde défaite, n’était pas contre : « Les joueurs étaient devant un choix : ils ont choisi de croire en eux. »

« On a totalement mis de côté la séance vidéo », confirme Grant Williams pour The Athletic. « On a mis le basket dans un coin et on s’est concentré sur nous, sur notre camaraderie, sur notre groupe. On s’est déconnecté de la pression, pour simplement s’amuser ensemble. On avait fait des vidéos, des diners avant. Mais là, c’était la première fois qu’on faisait quelque chose d’actif. On a fait la séance vidéo le lendemain. »

Al Horford parle d’un « moment charnière »

Puisqu’il n’est pas adroit avec un club, Horford a quasiment tout manqué sur les greens. Jaylen Brown a confirmé être loin de faire mieux que son coéquipier. Mais peu importe, l’idée n’était pas de concurrencer Tiger Woods, ou Stephen Curry, mais de se vider la tête, d’être ensemble pour profiter.

« Ce que je peux dire, au fond, c’est que le lien avec ce groupe va au-delà du terrain », explique l’ancien joueur d’Atlanta. « On est dans l’humain. Plus que le basket, je veux m’assurer que tout le monde va bien. Parfois, on est trop la tête dans la guidon au niveau professionnel, car c’est notre travail. Mais, dans le même temps, il faut voir les autres autrement. Ce fut un moment charnière. Comme le disait le coach, on a fait un choix. On est resté soudé. »

Si les Celtics arrachent ce Game 7 face au Heat ce lundi soir – et encore davantage si Boston remporte le titre dans quelques jours -, cette partie de golf entrera dans la légende de la franchise celte.

« Ce moment, ce petit bout de quelque chose, représente tout ce qu’on voit actuellement », résume Jaylen Brown. « On aurait pu jeter l’éponge, c’est ce que tout le monde s’attendait à voir. Mais on ne voulait pas partir comme ça. »