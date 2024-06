En quelques mots, un assistant de Joe Mazzulla a secoué les Celtics

La veille, Boston venait de perdre le Game 3 de la finale de conférence face à Miami et les Celtics se retrouvaient donc menés 3-0 dans la série. Joe Mazzulla était la cible de toutes les critiques, tout comme le duo Tatum – Brown, dans un groupe au bord de l’implosion. Pour leur coach, il y avait une déconnexion générale à Boston.

Alors, lors de la session vidéo du mardi matin, l’assistant Matt Reynolds a demandé à pouvoir prendre la parole.

Selon The Athletic, son discours fut très bref, entre 35 et 45 secondes, mais le message était clair : « Ne gâchez pas la saison parce que nous avons une mauvaise semaine », résume ainsi Derrick White.

Pour le meneur/arrière, Matt Reynolds avait parfaitement résumé la situation. Joe Mazzulla est d’accord, et il a d’ailleurs repris les mots de son assistant après la victoire lors du Game 5, qui ramène les Celtics à 3-2.

« Un de nos assistants a mis les choses en perspective. Les saisons durent neuf mois et nous venons de connaître une mauvaise semaine » a expliqué le coach. « Parfois, on a une mauvaise semaine au travail. Nous n’avons évidemment pas choisi le meilleur moment pour que ça arrive, mais c’est ainsi. Alors nous nous serrons les coudes et nous nous battons comme de beaux diables pour rester en vie, et les gars sont vraiment en train de s’unir. »

Le message de Matt Reynolds a été d’autant plus fort qu’il n’est pas du genre à faire des discours du genre. Arrivé dans l’équipe vidéo du club en 2015, il a ensuite gravi les échelons jusqu’à devenir assistant sous Brad Stevens. Il fut l’un des rares à rester après le passage du coach jusqu’aux bureaux.

« Les gars ne se sentaient pas bien. Ils étaient un peu abattus. Nous perdions. Ce n’est jamais drôle de perdre. Ce n’est jamais drôle de perdre comme on le faisait, d’être sur le point à se faire balayer »

C’est qu’avec son humour et son éthique de travail, il a gagné la confiance et le respect de tous les Celtics.

« Tout le monde l’aime et le respecte. Nous voyons le travail qu’il accomplit. Nous aimons beaucoup Matt », explique Derrick White. « Il fait tout ce qu’il faut pour nous permettre d’aller sur le terrain et d’être compétitifs », confirme Marcus Smart. « Il nous donne les vidéos, il a fait des séances vidéo, il fait les rapports de scouting. Il nous donne des indications, il regarde les séquences avec nous, il revoit les systèmes que nous pourrions voir, les systèmes que nous verrons, les systèmes pour lesquels nous devrions être prêts. Et toutes les petites choses dont une équipe a besoin pour gagner ».

Pour Marcus Smart, ce petit discours était important pour faire prendre conscience aux joueurs qu’ils ne pouvaient pas simplement lâcher la série et la saison. Pour mettre leurs difficultés en perspective.

« Cela fait neuf ans que je suis ici et je ne l’ai jamais entendu parler avec autant de passion », assure carrément le meneur. « Mais nous avons tous grandi. Nous avons tous grandi ensemble. Et nous trouvons tous des moyens d’aider cette équipe à gagner. C’est un moyen qu’il a trouvé pour nous aider. Nous en avions besoin. Vraiment besoin. Les gars ne se sentaient pas bien. Ils étaient un peu abattus. Nous perdions. Ce n’est jamais drôle de perdre. Ce n’est jamais drôle de perdre comme on le faisait, d’être sur le point à se faire balayer. »

Et parfois, l’étincelle surgit d’un endroit qu’on ne soupçonnait pas.

« Quand vous avez un gars comme lui qui ne dit pas grand-chose, mais qui le dit avec beaucoup de conviction et de passion, cela vous entraîne » conclut Marcus Smart. « Nous sommes heureux d’avoir Matt avec nous. Et nous sommes heureux qu’il ait été capable de dire : ‘Vous savez quoi, je dois dire quelque chose’. Car cela nous a vraiment donné de l’énergie. Après, nous étions tout simplement enthousiastes. Nous étions ravis d’être ensemble. Nous étions ravis d’avoir une nouvelle occasion de jouer au basket. Nous avons travaillé comme des forcenés toute l’année et nous avons laissé passer l’occasion. Nous avons eu une mauvaise semaine. Et c’est exactement ce qu’il a dit. Nous avons eu une mauvaise semaine, les gars. Ça ne peut pas être pire. Continuez à jouer et les choses s’arrangeront d’elles-mêmes. Continuez à jouer comme il faut et à vous faire confiance. C’était son discours. Et tout le monde était dans cet état d’esprit. Nous avons tous ressenti ce qu’il a dit. Nous l’avons pris à cœur. »

L’effet continuera-t-il jusqu’au Game 6 de la série ? Réponse la nuit prochaine, toujours à 02h30…