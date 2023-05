Erik Spoelstra l’a défendu avant le Game 3 mais la performance de Boston lors de cette rencontre a encore davantage fragilisé Joe Mazzulla. Les Celtics ont explosé à Miami et se dirigent à toute vitesse vers les vacances.

Et comme rien ne va plus à Boston, le jeune coach du Massachusetts se fait allumer par les fans et les analystes.

« Le plus important à retenir, c’est que le Miami Heat est tout simplement mieux préparé » a ainsi expliqué Eddie House, ancien de la maison, sur NBC Sports. « Bon sang, laissez-moi vous dire ceci : j’ai l’impression que les Celtics ont lâché leur entraîneur. Disons les choses telles qu’elles sont. J’ai l’impression que ces gars-là ne croient pas en ce que fait leur entraîneur. Nous avons déjà vu cela dans beaucoup d’autres clubs. »

Joe Mazzulla : « Je ne les ai tout simplement pas préparés à jouer. Je n’ai tout simplement pas exécuté le bon plan de jeu »

Pour Eddie House, les Celtics ont déjà abandonné et le « sweep » se prépare…

« Je ne crois pas qu’ils croient vraiment en Joe Mazzulla. Si vous avez confiance dans le leader de votre équipe, quand il s’agit d’un entraîneur, son message est transmis à travers les superstars. Le manque d’efforts, l’absence de défense sur jeu rapide, pour moi, cela ressemble à une équipe qui est déjà vaincue. »

Après la rencontre, Joe Mazzulla a en tout cas assumé ses responsabilités, prenant cet humiliant revers à Miami pour lui (pour protéger ses joueurs ?), en expliquant qu’il n’avait pas trouvé les clés pour préparer son équipe.

« Je ne les ai tout simplement pas préparés à jouer. Je n’ai tout simplement pas exécuté le bon plan de jeu. C’est mon travail de m’assurer qu’ils sont connectés et qu’ils sont prêts à jouer, et je ne l’ai pas fait ».

Existe-t-il une déconnexion avec et entre ses joueurs ?

« Oui, c’est là que je dois être meilleur, comprendre ce dont cette équipe a besoin pour s’assurer qu’elle est connectée, qu’elle est physique et qu’elle est unie au moment où elle entre sur le terrain », répond-il.

Quant à savoir la raison de cette déconnexion, Joe Mazzulla s’interroge : « Je n’en suis pas sûr… »