Jaylen Brown : « Nous avons laissé tomber nos fans, notre franchise »

C’est désormais une certitude, il y a une cassure dans le vestiaire de Boston. Joe Mazzulla l’a laissé entendre en parlant de « déconnexion« , et en conférence de presse, Jaylen Brown l’a plus ou moins confirmé. L’arrière/ailier All-Star est apparu désemparé, comme impuissant face à cette situation.

Au départ, il y a cette question : « Qu’est-ce qui s’est passé, et de quand date cette déconnexion ? On dirait que vous n’êtes plus sur la même longueur d’onde en termes d’alchimie avec le coach, le système et tout le reste… »

Réponse de Jaylen Brown : « Je ne sais même pas par où commencer. C’est évidemment une déception. J’ai l’impression que nous avons laissé tomber nos fans, notre franchise, nous nous sommes laissés tomber nous-mêmes, et c’était collectif. Nous pourrions pointer du doigt untel ou untel, mais en fait, c’est simplement gênant ».

« Personnellement, je ne suis pas comme ça, et je vais me battre jusqu’au bout »

Nos confrères vont essayer d’en savoir plus. Ils vont lui parler de tirs forcés, d’une défense inexistante ou d’une faillite mentale. Mais Jaylen Brown reste évasif. Comme s’il ne voulait pas trop en dire. Ou peut-être est-il tout simplement sonné par cette gifle reçue dans le Game 3.

Est-ce que les Celtics se sont mis trop de pression ? « Je ne crois pas. On a déjà été dans cette position. Je ne sais pas… » répond-il.

Un journaliste lui demande précisément si l’équipe n’est pas rattrapée par le début de saison marquée par l’affaire Ime Udoka. Après avoir fait bonne figure toute la saison, est-ce que Boston n’a pas tout simplement baissé les bras ?

« Je ne crois pas… Je n’espère pas… Personnellement, je ne suis pas comme ça, et je vais me battre jusqu’au bout. Je vais faire en sorte que nos gars soient prêts pour le prochain match, et qu’on donne le meilleur de nous-mêmes. Au final, c’est ce que nous devons faire, et c’est comme ça que je vois les choses. La série n’est pas encore terminée. Les choses se présentent mal, mais on va jouer, avec fierté, et on donnera le meilleur de nous-mêmes. »

La bonne méthode Coué pour tenter de sauver la saison, et peut-être un groupe.

Jaylen Brown Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 BOS 78 17 45.4 34.1 68.5 0.6 2.2 2.8 0.8 1.8 0.5 0.9 0.2 6.6 2017-18 BOS 70 31 46.5 39.5 64.4 0.9 4.0 4.9 1.6 2.6 1.0 1.8 0.4 14.5 2018-19 BOS 74 26 46.5 34.4 65.8 0.9 3.4 4.2 1.4 2.5 0.9 1.3 0.4 13.0 2019-20 BOS 57 34 48.1 38.2 72.4 1.1 5.3 6.4 2.1 2.9 1.1 2.2 0.4 20.3 2020-21 BOS 58 35 48.4 39.7 76.4 1.2 4.8 6.0 3.4 2.9 1.2 2.7 0.6 24.7 2021-22 BOS 66 34 47.3 35.8 75.8 0.8 5.3 6.1 3.5 2.5 1.1 2.7 0.3 23.6 2022-23 BOS 67 36 49.1 33.5 76.5 1.2 5.7 6.9 3.5 2.6 1.1 2.9 0.4 26.6 Total 470 30 47.7 36.5 72.3 0.9 4.3 5.2 2.2 2.5 1.0 2.0 0.4 17.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.