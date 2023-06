En triple-double, Nikola Jokic et Jamal Murray redonnent déjà l’avantage du terrain aux Nuggets

Troisième match potentiellement déjà pivot dans ces Finals, car historiquement, à 1-1 dans la série, l’équipe victorieuse du Game 3 a ensuite fini par gagner le titre… 80% du temps (32-8). Autant dire que le Heat et les Nuggets n’avaient pas le droit à l’erreur, dans ce qui était la première rencontre de ce duel disputée en terres floridiennes…

Devant un parterre de célébrités (Neymar, Pogba, J.Cole, DJ Khaled, D-Wade, Magic Johnson…), et même sous pression à l’extérieur, c’est pourtant Denver qui a le mieux négocié cette partie, afin de l’emporter aisément à Miami (109-94). D’une part, grâce à une deuxième mi-temps de qualité et, d’autre part, grâce à un tandem Nikola Jokic (32 points, 21 rebonds, 10 passes) — Jamal Murray (34 points, 10 rebonds, 10 passes) en pleine bourre et auteur d’une performance aussi majuscule qu’historique.

Avec ce succès, à la fois logique, contrôlé et autoritaire, les Nuggets repassent donc en tête dans ces Finals (2-1) et mettent surtout le Heat au pied du mur à l’approche du Game 4 (vendredi soir), car les joueurs de South Beach ne devront pas se manquer devant leur public, histoire de ne pas laisser la franchise du Colorado à 3-1 avant de retourner dans les Rocheuses…

CE QU’IL FAUT RETENIR

— Nikola Jokic & Jamal Murray en balade. Les superlatifs manquent pour évoquer Jokic qui, une fois encore, a désossé un adversaire, donné la leçon à des défenseurs et fait l’étalage de toute sa classe. À ses côtés, Murray a lui aussi réalisé un match de très grande qualité et, ensemble, les deux joueurs des Nuggets forment désormais la première paire de coéquipiers de l’histoire à réussir un triple-double à 30+ points lors de la même rencontre (saison régulière + playoffs), en plus d’être la première paire de coéquipiers de l’histoire des Finals à réussir un triple-double le même soir. Tout simplement historique, donc.

— Denver a maîtrisé son sujet. Jamais menés dans une série au cours de ces playoffs, les Nuggets étaient attendus dans ce Game 3 et on peut dire qu’ils ont plutôt bien répondu présent, signant une prestation autoritaire pour reprendre les commandes de ces Finals. Au retour des vestiaires, les hommes de Michael Malone ont commencé à se détacher au tableau d’affichage et, à partir de là, le Heat n’a pu que constater leur supériorité, tant offensive que défensive, alors que Nikola Jokic et Jamal Murray, mais aussi Christian Braun, se chargeaient d’inscrire en permanence le panier qui faisait mal et calmait la salle. So-li-di-té.

— Le coup de la panne pour Miami. Limités à seulement 37% de réussite au shoot, les joueurs du Heat n’ont collectivement pas été en mesure d’inquiéter réellement ces Nuggets, compte tenu de leur faiblesse offensive et de leur manque d’inspiration dans ce domaine. Jimmy Butler et Bam Adebayo ont eu beau tenter, tant bien que mal, de cacher la misère floridienne, il a ainsi manqué d’un joueur (pour ne pas dire plusieurs) capable de faire sauter le verrou adverse et de profiter des espaces créés par le duo Butler/Adebayo. Michael Malone a frappé et c’est maintenant à Erik Spoelstra de répondre, en procédant à des ajustements.

TOPS/FLOPS

✅ Christian Braun. Assurément le facteur X de ce Game 3. Auteur de 15 points en 19 minutes en sortie de banc (à 7/8 au tir), le rookie des Nuggets, tel un vétéran, a joué comme s’il ne ressentait aucune pression et son énergie, contagieuse, a fait un bien fou à son équipe à chacune de ses entrées en jeu. La principale raison de la domination du banc de Denver dans cette partie et le genre de prestation nécessaire pour masquer les performances ratées de Michael Porter Jr. (2 points en 21 minutes, à 1/7 au shoot) ou Kentavious Caldwell-Pope (6 points en 28 minutes, à 0/3 à 3-points).

✅ Jimmy Butler & Bam Adebayo. Tout n’a peut-être pas été parfait de la part des leaders du Heat, notamment au niveau de l’adresse et parce qu’ils étaient branchés sur courant alternatif, mais au vu de ce qu’ont accompli leurs coéquipiers, on se dit qu’il valait mieux que Butler (28 points) et Adebayo (22 points, 17 rebonds) soient là pour limiter les dégâts ou ne serait-ce que donner à Miami un infime espoir de remporter ce Game 3…

⛔ Gabe Vincent & Max Strus. Sale soirée pour les deux « role players » du Heat, qui ont cumulé ensemble 10 petits points, à un vilain 3/17 au shoot (dont 2/10 à 3-points). Sans doute la meilleure incarnation des difficultés offensives du Heat dans ce match, puisque les hommes d’Erik Spoelstra ont constamment galéré à trouver des solutions fiables et viables en dehors de Jimmy Butler et Bam Adebayo…

LA SUITE

Game 4, toujours à Miami, dans la nuit de vendredi à samedi (02h30).

