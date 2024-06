Steve Wojciechowski à la tête de l’équipe de G-League du Jazz

Passé par Duke comme étudiant/joueur, Steve Wojciechowski n’a joué au basket de façon professionnelle qu’un an, en Pologne, avant de retrouver Mike Krzyzewski, dans un rôle d’assistant, de 1999 à 2014.

Particulièrement en charge des ailiers et intérieurs chez les Blue Devils, « Wojo » a notamment aidé Shane Battier, Shelden Williams, Carlos Boozer, Josh McRoberts, Jabari Parker ou encore Mason Plumlee avant leur arrivée en NBA. Il a aussi été assistant de Coach K. au sein de Team USA entre 2006 et 2014, aidant l’équipe à reconquérir les titres olympiques en 2008 et 2012.

En 2014, il a finalement quitté Duke pour devenir « head coach » à Marquette, en remplacement de Buzz Williams. Sept saisons marquées par deux invitations à la « March Madness », un bilan de 128 victoires pour 95 défaites.

Finalement remercié en 2021, Steve Wojciechowski espère depuis faire la transition vers le coaching chez les pros.

Notamment proche de Quin Snyder, il s’est installé depuis deux ans à Salt Lake City, assistant à des entraînements du Jazz et se rapprochant de Will Hardy, le nouveau coach de l’équipe.

Désormais, ESPN annonce que le technicien de 46 ans va prendre la tête des Salt Lake City Stars, l’équipe affiliée au Utah Jazz en G-League. Une façon de faire la transition entre la NCAA et la NBA, comme Quin Snyder qui, après son départ de Missouri, avant rebondi en prenant en charge les Austin Toros, l’équipe affiliée aux San Antonio Spurs dans la ligue de développement.