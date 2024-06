Jeff Van Gundy veut réduire la durée des matchs en éliminant (presque) les lancers-francs

Analyste pour la télévision américaine, Jeff Van Gundy va commenter sa 17e finale, aux côtés de Mike Breen et Mark Jackson. L’ancien coach des Knicks est payé pour donner son avis, et ça tombe bien, car il a des avis…

Dans la guerre de l’attention que se livrent les différentes formes de divertissement, les dirigeants des ligues sportives cherchent ainsi des moyens de réduire la durée des rencontres, ou au moins de casser au minimum le rythme. La MLB vient ainsi de mettre en place un ensemble de règles pour accélérer le tempo de ses matchs.

La NBA peut-elle faire de même ? Si c’est le cas, Jeff Van Gundy a une idée assez draconienne !

« Mon idée la plus radicale est d’éliminer les lancers francs jusqu’aux quatre dernières minutes », explique ainsi Jeff Van Gundy à The Athletic. « S’il y a une faute sur un tir, vous obtenez simplement les points. Vous n’allez pas sur la ligne. Et vous n’allez pas sur la ligne pour les fautes techniques. Vous obtenez juste les points. »

« La seule personne qui aime les lancers francs, c’est le commentateur, parce qu’il en profite pour raconter des histoires avec poésie. C’est le point bonus de la NBA. Cela n’a aucun but rationnel ou raisonnable »

Autre idée, un petit peu moins radicale : limiter la mi-temps au maximum…

« Ensuite, j’éliminerais la mi-temps. Je pense que la mi-temps est la plus grosse perte de temps. Ou alors je la réduirais à cinq minutes pour qu’on puisse aller aux toilettes et revenir. L’idée de ce qui se passe à la mi-temps est très mal comprise. Il s’agit souvent de féliciter ou de corriger ce qui vient de se passer. Mais on peut faire cela en deux minutes sur le banc, lors d’un temps mort prolongé. »

La mi-temps (comme les lancers-francs d’ailleurs) permet quand même aux joueurs de souffler et de récupérer un peu de leurs efforts. La quasi-élimination des lancers-francs changerait d’ailleurs énormément de choses, cet aspect du jeu devenant inutile, à part pour les joueurs qui disputent le money-time, si la proposition de Jeff Van Gundy était appliquée. Mais pour le commentateur de ESPN/ABC, ces séquences sur la ligne n’intéressent personne.

« Les lancers-francs seraient donc mon premier choix, jusqu’aux quatre dernières minutes. Je ne pense pas qu’il faille supprimer les lancers-francs dans les quatre dernières minutes d’un match. Mais accélérons les choses. La seule personne qui aime les lancers francs, c’est le commentateur, parce qu’il en profite pour raconter des histoires avec poésie. C’est le point bonus de la NBA. Cela n’a aucun but rationnel ou raisonnable ».





