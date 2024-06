Les Celtics trop dépendants de leur adresse à 3-points ?

14 minutes. Les fans des Celtics ont dû patienter cette éternité avant de voir l’un de leurs joueurs, Al Horford en l’occurrence, convertir enfin le premier panier à 3-points dans ce Game 7 face au Heat. Les locaux ont livré une entame de partie catastrophique en la matière, en manquant une dizaine de tentatives derrière l’arc.

Boston est parvenu à corriger le tir dans les deux quart-temps suivants, avant de signer une dernière période complètement ratée (2/14) pour finir avec un très faible 9/42 de loin, soit 21% de réussite. Pas loin de leur record de médiocrité sur l’ensemble de leur saison…

Lorsqu’on demande à Marcus Smart l’explication à ce début de match chaotique, le meneur semble botter en touche : « Je pense que c’est ça, les tirs manqués. Et eux arrivent et en rentrent. Cela met beaucoup de pression sur notre défense. Ils ont pris des tirs et se sont mis en rythme, et on n’a pas réussi les nôtres. Je crois qu’ils ont fait 14 sur 28 à 3-points. Ils ont donc réussi beaucoup de tirs ce soir, et nous non. »

Pas une question pour Joe Mazzulla

Ces ratios dans ce match ont confirmé une tendance sur l’ensemble de cette finale de conférence. Alors qu’ils étaient loin d’être parmi les meilleurs élèves de la ligue en saison régulière (34% de réussite à 3-points, 27e), les Floridiens ont dominé les débats dans ce secteur. Chaque équipe a converti environ 12 paniers primés par rencontre, mais le Heat l’a fait avec une bien meilleure efficacité : 43% contre seulement 30% aux Celtics.

Si bien que Joe Mazzulla ne s’y trompe pas lorsqu’il s’agit d’évoquer la différence de physionomie entre ce Game 7 et les trois rencontres précédentes. « On a shooté à 21% à 3-points », note le coach de façon laconique, comme quasiment tout au long de sa conférence de presse.

Son équipe serait-elle devenue trop dépendante de son adresse derrière la ligne à 3-points ? « C’est quelque chose qu’on va étudier durant l’intersaison. Mais c’est clairement une question pour Joe », rétorque Malcolm Brogdon, dont l’équipe avait tout de même remporté le match précédent avec seulement 20% de réussite de loin (7/35).

La question de cette potentielle dépendance et le fait de devoir varier davantage l’attaque est également posée à Joe Mazzulla, qui se contente de son côté de répondre : « Hum… non. »

Pourtant, comme le note Steve Bulpett sur Twitter, les Celtics ont gagné 40 matchs sur 42 cette saison lorsqu’ils ont shooté à plus 39.5% de réussite de loin. Lorsqu’ils étaient en-dessous de cette barre, le ratio passe à 28 victoires pour 32 défaites. Il faut dire que Boston prenait cette saison 48% de ses tirs derrière la ligne à 3-points. Une forte hausse par rapport à l’an passé (42.5%) qui place l’équipe avec Dallas (48.7%) et Golden State (47.9%) dans le trio de têtes des franchises les plus gourmandes au niveau du tir extérieur cette année.

Forcément, la corrélation (lien statistique) entre l’adresse à 3-points et les victoires de Boston a elle aussi augmenté, passant de 0,407 à 0,431 cette saison. Et comme la défense a de son côté régressé…