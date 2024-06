En mode Alicia Keys, Jimmy Butler assure que « tout va bien se passer »

On ne savait pas que Jimmy Butler écoutait Alicia Keys. Lorsque, cette fois, le leader du Heat se présente face aux journalistes, à l’issue du match 4 perdu par son équipe, il le fait en chantonnant et en reprenant un refrain ancien de la chanteuse américaine : « Tout va bien se passer. » (Everything’s gonna be alright)

Le message semble clair : cette défaite face aux Celtics, la première dans la série, ne semble pas l’inquiéter. Lorsqu’on lui demande si cette rencontre peut faire basculer l’élan en faveur de leurs adversaires, désormais menés 3 à 1, Butler (29 points à 9/21 aux tirs, 9 rebonds et 5 passes) répond spontanément que « non ».

« Cela va nous donner de l’élan à nous, car on sait qu’on doit jouer avec beaucoup plus d’énergie. On doit jouer comme si on était dos au mur. Je pense que tout au long de l’année, on a été meilleurs lorsqu’on a dû faire les choses à notre façon », développe l’arrière.

En se compliquant parfois la vie donc, à l’instar du « play-in » perdu face aux Hawks qui paraît si lointain. « C’est vraiment décevant. Ça aurait été parfait (de finir la série). Mais comme tout le monde le sait qu’on n’a pas l’habitude de faire les choses facilement ici », formule Caleb Martin, encore auteur d’une belle sortie à 16 points.

Conclure la série à Boston

Erik Spoelstra ne pense pas que son équipe peut lâcher. « Je n’ai rien senti de tout cela. À ce stade, le niveau de compétition est très élevé, ce qui peut parfois être faussé parce qu’il y a 3-0. Mais on a énormément de respect pour Boston, pour ce dont ils sont capables. […] Une grande partie de ce qu’on a fait cette année l’a été à la dure. »

Cette dureté a fait défaut dans les rangs du Heat cette nuit. En particulier dans le quatrième quart-temps où Jayson Tatum et les autres ont définitivement pris les commandes de la rencontre, sans que les locaux ne soient en mesure de répondre au combat. « Je savais qu’ils seraient désespérés », remarque Bam Adebayo, en ajoutant : « On dit toujours que le dernier match est le plus difficile à obtenir. »

Gagner à Boston dès le match 5, pour éviter de griller une nouvelle cartouche ? « C’est tout à fait dans nos cordes », rétorque Caleb Martin. « La seule chose que je dirai est que tout ira bien pour nous. Reprenons ce qu’on a toujours fait pour en arriver là. On doit continuer à croire les uns en les autres, en sachant qu’on va gagner, et on le fera. On doit simplement jouer plus dur », réclame Jimmy Butler.

Ce dernier, pour affirmer un peu plus fort son niveau de confiance, lâche : « On va écouter de la musique. On va boire des bières là-bas, boire du vin. Je ne crois pas qu’on puisse être focalisé sur le basket en permanence, il faut être capable de prendre un peu de recul. Mais au final, on se fie à nos habitudes, notre constance. On va sourire, être dans le même bateau que d’habitude. Et on va gagner là-bas. »

Jimmy Butler Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 CHI 42 9 40.5 18.2 76.8 0.6 0.8 1.3 0.3 0.5 0.3 0.3 0.1 2.6 2012-13 CHI 82 26 46.7 38.1 80.3 1.7 2.3 4.0 1.4 1.2 1.0 0.8 0.4 8.6 2013-14 CHI 67 39 39.7 28.3 76.9 1.3 3.6 4.9 2.6 1.6 1.9 1.5 0.5 13.1 2014-15 CHI 65 39 46.2 37.8 83.4 1.8 4.1 5.8 3.3 1.7 1.8 1.4 0.6 20.0 2015-16 CHI 67 37 45.5 31.1 83.2 1.2 4.2 5.3 4.8 1.9 1.6 2.0 0.6 20.9 2016-17 CHI 76 37 45.5 36.7 86.5 1.7 4.5 6.2 5.5 1.5 1.9 2.1 0.4 23.9 2017-18 MIN 59 37 47.4 35.0 85.4 1.3 4.0 5.3 4.9 1.3 2.0 1.8 0.4 22.2 2018-19 * All Teams 65 34 46.2 34.7 85.5 1.9 3.4 5.3 4.1 1.7 1.9 1.5 0.6 18.7 2018-19 * PHL 55 33 46.1 33.8 86.8 1.9 3.4 5.3 4.0 1.7 1.8 1.5 0.5 18.2 2018-19 * MIN 10 36 47.1 37.8 78.7 1.6 3.6 5.2 4.3 1.8 2.4 1.4 1.0 21.3 2019-20 MIA 58 34 45.5 24.4 83.4 1.8 4.8 6.7 6.0 1.4 1.8 2.2 0.6 20.0 2020-21 MIA 52 34 49.7 24.5 86.3 1.8 5.1 6.9 7.1 1.4 2.1 2.1 0.4 21.5 2021-22 MIA 57 34 48.0 23.3 87.0 1.8 4.1 5.9 5.5 1.5 1.7 2.1 0.5 21.4 2022-23 MIA 64 33 53.9 35.0 85.0 2.2 3.7 5.9 5.3 1.3 1.8 1.6 0.3 22.9 2023-24 MIA 60 34 49.9 41.4 85.8 1.8 3.6 5.3 5.0 1.1 1.3 1.7 0.3 20.8 Total 814 33 47.0 32.9 84.4 1.6 3.7 5.4 4.3 1.4 1.6 1.6 0.4 18.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.