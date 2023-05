Les Celtics sont toujours en vie ! Au pied du mur avant ce Game 4, à 3-0 pour Miami, Boston a su réunir ses forces pour retrouver ses standards des deux côtés du terrain et sortir un match plein afin de se donner le droit de retrouver le TD Garden dès demain soir.

Vaccinés par le Game 3, les Celtics étaient attendus au tournant par le Heat, qui n’a pas tardé à dégainer, plaçant un 14-3 initié par Kevin Love et Gabe Vincent et conclu par un dunk en contre-attaque de Max Strus pour enflammer le Kaseya Center (22-15). Mais cette fois, Boston ne s’est pas décomposé. Un 3-points de Jayson Tatum puis un dunk de Robert Williams III ont permis aux troupes de Joe Mazzulla de finir le premier acte à -6 (29-23).

C’est ensuite Al Horford, par deux fois de loin, qui a posé les bases d’un 17-5 pour permettre aux C’s de repasser devant, avec le trio White-Tatum-Williams à la baguette (34-37). Miami a su reprendre les commandes, notamment par l’intermédiaire d’un Caleb Martin encore sur tous les fronts, en défense pour provoquer le passage en force de Jayson Tatum, et en attaque pour scorer à trois reprises afin d’alimenter un 13-6 avant la pause (56-50).

Les Celtics signent un 18-0 !

Toujours en vie, Boston s’est alors senti pousser des ailes au retour des vestiaires et a enfin su conjuguer effort défensif et efficacité offensive pour passer un 18-0 retentissant, avec Derrick White, Jayson Tatum et Marcus Smart comme artilleurs pour faire gonfler l’écart depuis la ligne à 3-points (61-70). Jimmy Butler a augmenté son intensité d’un cran en alignant trois paniers et une passe décisive, mais les Celtics ont tenu bon, s’en remettant à Marcus Smart et Grant Williams de loin mais aussi à un Jayson Tatum beaucoup plus juste en attaque (71-81).

L’avance de 9 points à l’entame du dernier quart-temps était d’un côté énorme vu le scénario des trois matchs précédents, et d’un autre infime face à ce Heat capable de tous les exploits. Les Floridiens sont alors passés en mode « chasseurs » sur les 12 dernières minutes, avec une zone 2-3 qui a presque fait vaciller Boston. Jayson Tatum a alors débloqué la situation à mi-distance avant que Jaylen Brown ne claque un gros dunk en contre-attaque consécutif à un contre de Derrick White sur Duncan Robinson (83-92).

Grant Williams et Jayson Tatum ont ajouté deux contres de plus, respectivement sur Jimmy Butler et Gabe Vincent, qui s’est tordu la cheville sur l’occasion, et Boston a alors su jouer relâché pour se détacher pour de bon, avec les 3-points de la paire Smart-Tatum pour aligner un 12-0 (83-100). Avec assurance, les Celtics ont su boucler la rencontre sans trembler pour s’imposer 116-99. Il y aura bien un Game 5 !

CE QU’IL FAUT RETENIR

– L’ADN défensif de Boston retrouvé. Avec pour symbole ce 18-0 marqué par des interceptions à répétition qui a été le tournant du match car il a permis aux Celtics de faire le plein de confiance en attaque et de se rassurer sur leurs capacités défensives. Tout le groupe avait pointé ce manquement du doigt à l’issue du Game 3. Les joueurs ont donc rectifié le tir comme espéré afin de rester en vie et de repousser la série jusqu’à un Game 5. Il y a ensuite eu ces trois contres de suite réussis par Derrick White, Grant Williams et Jayson Tatum dans le dernier acte qui ont confirmé la tendance…

– Pas de quatre à la suite. Ce n’est pas tous les quatre matins que Boston fait face à la possibilité de perdre quatre matchs de suite. En l’occurrence, ce n’était plus arrivé aux Celtics depuis plus de deux ans ! Les C’s ont donc su hausser leur niveau de jeu pour éviter le coup de balai et repartir victorieux du Kaseya Center.

– La revanche de Grant Williams. Victime préférée de Jimmy Butler sur les deux matchs précédents, Grant Williams a retrouvé de sa superbe sur ce Game 4. En plus de livrer un match plein en attaque, le poste 4 des Celtics s’est offert le luxe de contrer Jimmy Butler dans le dernier acte pour enfoncer le clou alors que Boston était sur un 12-0. Même malmené, Grant Williams n’a jamais lâché et a fini par être récompensé.

TOPS/FLOPS

✅ Jayson Tatum. Une réaction de leader à la hauteur de son talent. Même dans les moments chauds, il a été présent pour maintenir son équipe en vie ou la relancer. Auteur d’un troisième quart-temps bluffant, il a également remis son équipe sur les bons rails face à la zone sur la fin.

✅ Grant Williams. Son meilleur match de ces playoffs tant il a été précieux et appliqué en attaque tout en défendant fort, comme lorsqu’il a contré Jimmy Butler, son ennemi juré depuis le Game 2.

✅Derrick White. Lui aussi, a été présent dans les moments importants et termine la partie comme l’un des facteurs X de la soirée, avec du scoring mais aussi deux interceptions et deux contres.

✅⛔ Jimmy Butler. Une grosse deuxième mi-temps, mais il s’est réveillé un peu tard, au point où il a attendu que Miami soit à +9 pour réagir. Quelques erreurs de fatigue sur la fin et un bon match dans l’ensemble, même si la star du Heat regrettera son déchet au tir, notamment près du cercle.

✅⛔Caleb Martin. Pas loin de reproduire le même match héroïque que lors du Game 3. Un match débuté de façon euphorique, à 6/6 au tir, pour terminer avec un peu de crispation, à l’image de son équipe.

LA SUITE

Game 5 à Boston ce dans la nuit de jeudi à vendredi (02h30).

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.