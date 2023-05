Steve Nash a rencontré les Raptors !

Comme les Bucks, les Suns et les Sixers, les Raptors sont à la recherche d’un entraîneur, et ils n’ont toujours pas trouvé leur bonheur. Pour remplacer un coach du calibre de Nick Nurse, il faut une pointure et The Athletic annonce que la direction a rencontré Steve Nash ! Légende du basket canadien, Nash est le GM de l’équipe nationale, et il sort d’une première expérience très compliquée du côté de Brooklyn.

En deux saisons et quelques mois, il a remporté 94 matches pour 67 défaites, soit un bilan de 58,4%. Plus que le bilan positif, on retiendra des échecs en playoffs, et surtout cette incapacité à gérer les egos de ses stars : Kevin Durant, Kyrie Irving et James Harden. L’ancien meneur des Suns a essayé de faire au mieux, mais il a pris la porte parce que son message ne passait plus. Finalement, quelques semaines après lui, Kyrie Irving et Kevin Durant quittaient le navire pour rejoindre Dallas et Phoenix.

Avant Nash, les Raptors ont rencontré Becky Hammon, David Adelman, JJ Redick et Sergio Scariolo. Nash est, sur le papier, le seul à avoir déjà coaché en NBA.

Steve Nash Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 1996-97 PHX 65 11 42.3 41.8 82.4 0.3 0.7 1.0 2.1 1.4 0.3 1.0 0.0 3.3 1997-98 PHX 76 22 45.9 41.5 86.0 0.4 1.7 2.1 3.5 1.9 0.8 1.3 0.1 9.1 1998-99 DAL 40 32 36.3 37.4 82.6 0.8 2.1 2.9 5.5 2.5 0.9 2.1 0.1 7.9 1999-00 DAL 56 27 47.7 40.3 88.2 0.6 1.6 2.2 4.9 2.2 0.7 1.8 0.1 8.6 2000-01 DAL 70 34 48.7 40.6 89.5 0.7 2.5 3.2 7.3 2.3 1.0 2.9 0.1 15.6 2001-02 DAL 82 35 48.3 45.5 88.7 0.6 2.5 3.1 7.7 2.0 0.7 2.8 0.1 17.9 2002-03 DAL 82 33 46.5 41.3 90.9 0.8 2.1 2.9 7.3 1.6 1.0 2.3 0.1 17.7 2003-04 DAL 78 34 47.0 40.5 91.6 0.8 2.2 3.0 8.8 1.8 0.9 2.7 0.1 14.5 2004-05 ★ PHX 75 34 50.2 43.1 88.7 0.8 2.6 3.3 11.5 1.8 1.0 3.3 0.1 15.5 2005-06 ★ PHX 79 35 51.2 43.9 92.1 0.6 3.6 4.2 10.5 1.5 0.8 3.5 0.2 18.9 2006-07 PHX 76 35 53.2 45.5 89.9 0.4 3.1 3.5 11.6 1.5 0.8 3.8 0.1 18.6 2007-08 PHX 81 34 50.4 47.0 90.6 0.4 3.1 3.5 11.1 1.4 0.7 3.6 0.1 16.9 2008-09 PHX 74 34 50.3 43.9 93.3 0.3 2.8 3.0 9.7 1.5 0.7 3.4 0.1 15.7 2009-10 PHX 81 33 50.7 42.6 93.8 0.4 2.9 3.3 11.0 1.3 0.5 3.6 0.2 16.5 2010-11 PHX 75 33 49.2 39.5 91.2 0.5 2.9 3.5 11.4 1.2 0.6 3.5 0.1 14.8 2011-12 PHX 62 32 53.2 39.0 89.4 0.4 2.6 3.0 10.7 0.9 0.6 3.7 0.1 12.5 2012-13 LAL 50 33 49.7 43.8 92.2 0.5 2.3 2.8 6.7 1.4 0.6 2.5 0.1 12.7 2013-14 LAL 15 21 38.3 33.3 91.7 0.3 1.7 1.9 5.7 1.2 0.5 2.1 0.1 6.8 Total 1217 31 49.0 42.8 90.4 0.5 2.5 3.0 8.5 1.6 0.7 2.9 0.1 14.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.