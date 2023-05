Nick Nurse parmi les trois finalistes pour le poste de coach des Bucks

L’heure de la décision approche pour les dirigeants des Bucks, puisqu’ils ont réduit la liste des candidats à leur poste de coach à seulement trois noms, indique ESPN.

Le premier n’est autre que celui de Nick Nurse, sacré champion NBA en 2019 et nommé Coach de l’année en 2020 sur le banc des Raptors. La seconde option se nomme Kenny Atkinson, passé par les Nets et aperçu récemment chez les Warriors pour assister Steve Kerr. Concernant le troisième candidat, il s’agit d’Adrian Griffin, assistant de longue date dans la ligue et bras droit de… Nick Nurse à Toronto depuis 2018.

Ces trois finalistes rencontreront la direction de Milwaukee dans la semaine, afin de déterminer lequel de ces trois techniciens est le mieux placé pour relancer ces Bucks, éliminés au premier tour des playoffs cette année, mais surtout arrivés à un nouveau tournant majeur de leur histoire et de l’ère Giannis Antetokounmpo.