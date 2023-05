Rudy Gobert, un séjour dans l’obscurité pour y voir plus clair

Attendu par Vincent Collet pour la Coupe du monde 2023, Rudy Gobert a déjà commencé son travail pour rebondir après sa première année à Minnesota. Une saison moyenne et frustrante, aussi bien individuellement que collectivement, terminée au premier tour des playoffs contre les Nuggets.

Le triple défenseur de l’année sait qu’il doit une revanche aux fans de Minnesota et à lui-même.

« Je prévois vraiment d’avoir le meilleur été que j’ai jamais connu et véritablement revenir comme je le souhaite pour vivre la meilleure année de ma carrière la saison prochaine », annonce le pivot au Star Tribune. « Je sais que cet été, je vais me mettre dans des situations que je n’ai jamais connues auparavant. »

Pour commencer, Rudy Gobert a ainsi imité Aaron Rodgers, le quarterback des Jets, dans une retraite dans le sud de l’Oregon. Le Français a récemment posté une photo, sur son compte Instagram, d’une petite cabane où il a passé « 64 heures dans le noir total », dans « une des expériences les plus puissantes de ma vie », écrit-il.

Concrètement, le joueur des Wolves s’est donc retrouvé dans une cabane privée de réseau téléphonique et de lumière, avec deux repas par jour et une salle de bains avec de l’eau (chaude) de source, afin de se ressourcer. Et peut-être de tirer un bilan sur l’exercice 2022/23.

« Le plus gros défi pour moi a été, au début, de ne pas avoir l’impact que j’étais censé avoir. Pour plusieurs raisons », reconnaît-il en écho aux propos de Karl-Anthony Towns, lui aussi déstabilisé par l’arrivée du Français. » Ce fut le plus difficile pour moi. Mais je suis impatient de voir ce qu’on peut faire ensemble. On a eu quelques aperçus de ce dont on est capable cette saison, on a vu qu’on pouvait poser des problèmes à beaucoup d’équipes. »

La thérapie par l’obscurité, un sujet toujours en étude

Ces thérapies par l’obscurité fonctionnent-elles ? Le débat dans la communauté scientifique est ouvert, des chercheurs mettant en garde contre cette « mode » et les côtés miraculeux mis en avant par ceux qui la proposent. D’autres, Ces thérapies par l’obscurité fonctionnent-elles ? Le débat dans la communauté scientifique est ouvert, des chercheurs mettant en garde contre cette « mode » et les côtés miraculeux mis en avant par ceux qui la proposent. D’autres, comme le Dr. Marek Malus , un psychologue tchèque étudiant le sujet depuis 2010, assure toutefois que quatre jours dans le noir permettent « d’accroître la pleine conscience et l’estime de soi, réduire les symptômes de dépression et d’anxiété, tout en améliorant les fonctions du système nerveux parasympathique, ce qui aide à gérer le stress et à réduire les symptômes d’épuisement professionnel ».

Rudy Gobert Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 UTH 45 10 48.6 0.0 49.2 1.1 2.3 3.4 0.2 1.3 0.2 0.7 0.9 2.3 2014-15 UTH 82 26 60.4 0.0 62.3 3.2 6.2 9.5 1.3 2.1 0.8 1.4 2.3 8.4 2015-16 UTH 61 32 55.9 0.0 56.9 3.4 7.5 11.0 1.5 2.7 0.7 1.9 2.2 9.1 2016-17 UTH 81 34 66.1 0.0 65.3 3.9 8.9 12.8 1.2 3.0 0.6 1.8 2.6 14.0 2017-18 UTH 56 32 62.2 0.0 68.2 3.0 7.8 10.7 1.4 2.7 0.8 1.9 2.3 13.5 2018-19 UTH 81 32 66.9 0.0 63.6 3.8 9.0 12.9 2.0 2.9 0.8 1.6 2.3 15.9 2019-20 UTH 68 34 69.3 0.0 63.0 3.4 10.1 13.5 1.5 3.2 0.8 1.9 2.0 15.1 2020-21 UTH 71 31 67.5 0.0 62.3 3.4 10.1 13.5 1.3 2.3 0.6 1.7 2.7 14.3 2021-22 UTH 66 32 71.3 0.0 69.0 3.7 11.0 14.7 1.1 2.7 0.7 1.8 2.1 15.6 2022-23 MIN 70 31 65.9 0.0 64.4 3.3 8.3 11.6 1.2 3.0 0.8 1.7 1.4 13.4 Total 681 30 65.4 0.0 63.9 3.3 8.3 11.7 1.3 2.6 0.7 1.7 2.1 12.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.