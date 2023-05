Vincent Collet compte toujours sur Rudy Gobert à la Coupe du monde

Victor Wembanyama, Rudy Gobert, Joel Embiid… Qui sera le pivot de l’Equipe de France fin août pour attaquer la Coupe du monde ? Peut-être aucun des trois !

Futur 1er choix de la Draft, Victor Wembanyama n’a pas encore validé sa participation. De son côté, Joel Embiid n’a toujours pas tranché sur son avenir en sélection. Enfin, Rudy Gobert avait annoncé, après l’élimination des Wolves, qu’il n’était pas certain de participer à la Coupe du monde, et qu’il envisageait de se concentrer sur sa nouvelle équipe : « Je veux revenir la saison prochaine comme si je voulais connaître la meilleure année de ma carrière. Je sais que, cet été, je vais me mettre dans une position que je n’avais jamais connu auparavant. »

« On n’est pas fâchés »

Présent dimanche à Levallois pour remettre à Victor Wembanyama son trophée de meilleur joueur de l’année en Betclic Elite, Rudy Gobert a pu sans doute en discuter avec Vincent Collet, et le sélectionneur des Bleus assure qu’il compte sur son pivot titulaire pour la compétition.

« On n’est pas fâchés. Je souhaite qu’il vienne, je lui ai redit. Je lui ai dit que je l’attendais impatiemment. On a besoin de lui : on est dans une ligne droite qui englobe la Coupe du monde et qui va jusqu’à Paris 2024 (Jeux Olympiques) » rappelle le coach des Mets dans L’Equipe.

Fin avril, Vincent Collet avait aussi évoqué les cas Embiid et Wembanyama, et c’est tout aussi flou. Selon le coach des Bleus, le pivot des Sixers est « toujours hésitant dans sa réflexion » tandis que pour « Wemby », « cela demande une collaboration avec toutes les parties mais, pour l’instant, Victor est très motivé. Les nouvelles que l’on reçoit sont plutôt bonnes ».

Rudy Gobert Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 UTH 45 10 48.6 0.0 49.2 1.1 2.3 3.4 0.2 1.3 0.2 0.7 0.9 2.3 2014-15 UTH 82 26 60.4 0.0 62.3 3.2 6.2 9.5 1.3 2.1 0.8 1.4 2.3 8.4 2015-16 UTH 61 32 55.9 0.0 56.9 3.4 7.5 11.0 1.5 2.7 0.7 1.9 2.2 9.1 2016-17 UTH 81 34 66.1 0.0 65.3 3.9 8.9 12.8 1.2 3.0 0.6 1.8 2.6 14.0 2017-18 UTH 56 32 62.2 0.0 68.2 3.0 7.8 10.7 1.4 2.7 0.8 1.9 2.3 13.5 2018-19 UTH 81 32 66.9 0.0 63.6 3.8 9.0 12.9 2.0 2.9 0.8 1.6 2.3 15.9 2019-20 UTH 68 34 69.3 0.0 63.0 3.4 10.1 13.5 1.5 3.2 0.8 1.9 2.0 15.1 2020-21 UTH 71 31 67.5 0.0 62.3 3.4 10.1 13.5 1.3 2.3 0.6 1.7 2.7 14.3 2021-22 UTH 66 32 71.3 0.0 69.0 3.7 11.0 14.7 1.1 2.7 0.7 1.8 2.1 15.6 2022-23 MIN 70 31 65.9 0.0 64.4 3.3 8.3 11.6 1.2 3.0 0.8 1.7 1.4 13.4 Total 681 30 65.4 0.0 63.9 3.3 8.3 11.7 1.3 2.6 0.7 1.7 2.1 12.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.