Joel Embiid : « Comme quelqu’un l’a dit, ce n’est pas un échec »

Une fois de plus, Joel Embiid a échoué aux portes des finales de conférence. Depuis 2018, et sa première participation aux playoffs, le pivot des Sixers a chuté à quatre reprises en demi-finale de conférence, dont trois fois après un Game 7 ! Il n’y a pas de hasard, et vu sa prestation de dimanche soir, Joel Embiid se doit de faire son auto-critique. Contrairement à Jayson Tatum, il n’a pas été à la hauteur de l’enjeu. Pourtant, il vise ses coéquipiers ! Eux qui ont tout de même gagné deux fois sans lui en playoffs…

« Je pense toujours qu’avec James et moi, on peut gagner. Mais ça ne suffit pas… Il faut que tout le monde se regarde dans un miroir. Je dois faire mieux, et je vais faire mieux. C’est sur ça que je vais me concentrer » annonce-t-il. « Nous tous, on se doit de revenir, et de trouver chacun un moyen de nous améliorer pour aider l’équipe. On ne peut gagner tout seul. Je ne peux pas gagner tout seul. James et moi, on ne peut pas gagner seuls. C’est pour ça que le basket se joue à cinq contre cinq, et il faut juste que tout le monde trouve un moyen de s’améliorer, et tout ira bien. »

Le « Process » continue…

Alors qu’il fêtera ses 30 ans la saison prochaine, comment considère-t-il ce nouveau revers ? Un sourire en coin, le Camerounais décide de paraphraser Giannis Antetokounmpo. « Personnellement, je vois ça comme une bonne étape. Comme quelqu’un l’a dit, ce n’est pas un échec, mais une étape vers le succès. »

Cependant, un peu plus tard dans la conférence de presse, il va reconnaître que c’est tout de même un échec.

« Peu importe à quel tour on perd, il n’y a pas de trophée pour le second, le 3e, le 4e, le 5e ou le 6e… Peu importe qu’on perde au premier tour ou en finale NBA. Il n’y a qu’une équipe qui gagne, et si ce n’est pas la vôtre, est-ce que vous seriez heureux d’être 2e ? Personnellement, je sais que je ne le serai pas. Si je ne termine pas premier, c’est un échec. Le reste ne compte pas vraiment. »

Joel Embiid Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 PHL 31 25 46.6 36.7 78.3 2.0 5.9 7.8 2.1 3.6 0.9 3.8 2.5 20.2 2017-18 PHL 63 30 48.3 30.8 76.9 2.3 8.7 11.0 3.2 3.3 0.6 3.7 1.8 22.9 2018-19 PHL 64 34 48.4 30.0 80.4 2.5 11.1 13.6 3.7 3.3 0.7 3.5 1.9 27.5 2019-20 PHL 51 30 47.7 33.1 80.7 2.8 8.9 11.6 3.0 3.4 0.9 3.1 1.3 23.0 2020-21 PHL 51 31 51.3 37.7 85.9 2.2 8.4 10.6 2.8 2.4 1.0 3.1 1.4 28.5 2021-22 PHL 68 34 49.9 37.1 81.4 2.2 9.6 11.7 4.2 2.7 1.1 3.2 1.5 30.6 2022-23 ★ PHL 66 35 54.8 33.0 85.7 1.7 8.4 10.2 4.2 3.1 1.0 3.4 1.7 33.1 Total 394 32 50.1 33.7 81.9 2.2 8.9 11.2 3.4 3.1 0.9 3.4 1.7 27.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.