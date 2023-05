Intouchables, Jayson Tatum (51 points) et les Celtics ne font qu’une bouchée des Sixers !

Ce choc en demi-finale de conférence, entre deux franchises historiques de la ligue, se sera terminé sur un « blowout » pour un Game 7 qui aura vite basculé en faveur des Celtics après le repos.

Bien décidés à refaire le même coup que lors du Game 5, les Sixers avaient pourtant pris la rencontre par le bon bout, avec un facteur X en premier quart-temps nommé PJ Tucker, auteur de 11 points dont trois paniers à 3-points qui ont contribué à placer Philly à +9 après 12 minutes (20-29). Boston a fini par retrouver l’étincelle après une passe d’arme entre Jaylen Brown, touché au visage et James Harden, sanctionné d’une Flagrant 1 pour un coup involontaire au visage de son adversaire (27-35). C’est à ce moment que les C’s ont entamé leur retour, marquée par deux finitions en haute altitude de Robert Williams III et une montée en puissance d’un Jayson Tatum inarrêtable.

L’ailier a distribué trois passes décisives et a aligné 13 points pour finir une première mi-temps aux airs de démonstration, avec un step-away à 3-points pour boucler son festival et replacer les locaux à +3 à l’heure du repos (55-52). Sur sa lancée, JT s’est carrément payé Joel Embiid à trois reprises au retour des vestiaires, en finissant près du cercle puis sur deux missiles à 3-points sur lesquels le Camerounais s’est retrouvé impuissant.

Inexorablement, Boston a alors accentué son avance, Jaylen Brown inscrivant un 3-points de plus pendant que Jayson Tatum en ajoutait un de plus pour faire passer les Celtics à +15 (73-58).

Le temps-mort de Doc Rivers n’a rien changé, Jaylen Brown, Malcom Brogdon et Derrick White ayant inscrit trois paniers à 3-points supplémentaires pour porter la série à 28-3 pendant que les Sixers enchaînaient les bévues à un rythme effréné (83-58). Comme on pouvait l’imaginer, les troupes de Doc Rivers n’ont jamais réussi à se remettre d’un tel affront, traînant ensuite leur peine sur les 12 dernières minutes du match pour finalement s’incliner 112-88.

Comme un symbole, Jayson Tatum a dépassé la barre des 50 points sur un nouveau missile à 3-points inscrit sur la tête de Joel Embiid, avant de quitter le terrain, s’offrant un nouveau record de points inscrits sur un Game 7 dans l’histoire de la ligue.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Jeu de main, jeu de vilain. Alors que les Celtics étaient malmenés, à -8 en début de deuxième quart-temps, un coup involontaire de James Harden sur Jaylen Brown a mis le feu aux poudres. Le Celtic s’est retrouvé à saigner du nez tandis que « The Beard » s’en est tiré avec une Flagrant 1. Un incident qui a eu le mérite de réveiller les locaux, même si quelques instants plus tard, c’est Jaylen Brown qui a mis James Harden à terre en se battant pour sauver un ballon. Si les arbitres n’ont cette fois rien sifflé, Georges Niang s’est fait justice en tentant subtilement de retenir Brown depuis le banc des Sixers, ce qui a valu une technique aux deux joueurs, ajoutant du piment à un match qui n’en manquait déjà pas.

– Quand Jayson Tatum s’offre le MVP de la saison. Héroïque dans la fin du Game 6, Jayson Tatum a mis un point d’honneur à finir le boulot sur ce Game 7 à domicile pour permettre à Boston d’accéder à nouveau aux finales de conférence. Auteur de 25 points à la mi-temps, JT a repris sur le même ton en se payant le MVP de la saison Joel Embiid à trois reprises, dont deux fois sur des paniers à 3-points qui ont fait rugir le TD Garden de plaisir. Trois actions qui ont guidé Boston dans le droit chemin et qui resteront à coup sûr comme des moments forts de ce match dans les livres d’histoire pour accompagner la performance de Jayson Tatum, premier joueur à atteindre 51 points inscrits sur un Game 7, 15 jours après les 50 points de Stephen Curry.

– Une série interminable. Au delà de l’incident Brown-Harden qui aura eu le mérite de réveiller le TD Garden et ses protégés, la rencontre a définitivement basculé sur le 28-3 encaissé par Philadelphie au retour des vestiaires. Une série interminable au cours de laquelle Boston s’est illustré par sa maîtrise et son adresse pendant qu’en face, Philly multipliait les boulettes. À l’arrivée, alors que les deux équipes étaient à 55-55 en début de troisième quart-temps, le score affichait 83-58 quelques instants plus tard.

TOPS/FLOPS

✅ Jayson Tatum. Une montée en puissance impressionnante entamée dans le deuxième quart-temps et qui s’est poursuivi après le repos pour anéantir complètement les Sixers. Après un début de série compliqué, JT a fini très fort entre la fin de son Game 6 et ce chef d’œuvre à 42 points après trois quart-temps pour 51 points à l’arrivée. Monumental.

✅ Jaylen Brown. Sa beigne reçue de la part de James Harden a eu le mérite de réveiller son équipe et de changer le cours de la rencontre. Cette mésaventure n’a pas été son seul fait d’arme puisqu’il a lui aussi contribuer à ramener les siens dans le coup avant la pause puis à accentuer l’écart après le repos.

✅La paire Horford-Williams III. De l’activité, de la présence, de la dissuasion et une association qui aura plutôt bien marché pour « contenir » Joel Embiid sur cette fin de série, comme ça a été le cas sur ce Game 7.

⛔ Joel Embiid. La star des Sixers a complètement manqué son rendez-vous. Comme pour James Harden lors du match précédent, il a été le Joel Embiid des mauvais jours, avec trop de tirs forcés (5/18), des ballons perdus (4), pour un résultat global proche de la catastrophe.

⛔ Le duo Maxey-Harden. Les espoirs de Philly reposaient aussi sur eux, mais ni l’un ni l’autre n’a été à la hauteur, avec de la maladresse au tir pour eux aussi (5/12 et 3/11) et trop de ballons perdus pour le créateur numéro 1 de l’équipe (5), comme lors du match précédent. Impossible dans ces conditions pour les Sixers d’espérer quelque chose.

LA SUITE

La finale de conférence face à Miami pour Boston à partir de mercredi au TD Garden, les vacances (et de gros maux de tête) pour Philadelphie.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.