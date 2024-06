« J’en ai déjà vu un, et c’était dans cette salle, malheureusement. C’était LeBron. C’est la seule fois où j’ai déjà vu une telle performance en personne et je suis heureux de ne pas en avoir vu beaucoup. Jayson Tatum a été incroyable ».

Onze ans après le Game 6 à 45 points et 15 rebonds de LeBron James à Boston, Doc Rivers a une nouvelle fois dû s’incliner devant l’excellence d’une individualité. Dans le Game 7 entre les Celtics et les Sixers, c’est Jayson Tatum qui a sorti le grand jeu pour qualifier les C’s en finale de conférence et envoyer Philadelphie en vacances.

Une fin de Game 6 en guise d’ajustement mental

Auteur d’une grosse première mi-temps (25 points), Jayson Tatum a pris feu au retour des vestiaires pour planter 17 points dans le troisième quart-temps et montrer la voie à son équipe au cours de 12 minutes à sens unique (33-10) qui l’ont fait entrer un peu plus dans la légende.

« J’étais vraiment enthousiaste, juste par le moment, de pouvoir aller sur le terrain et jouer aujourd’hui. J’avais à l’esprit le fait que j’avais joué aussi mal que possible pendant 42 ou 43 minutes (lors du Game 6). Et nous avons un dicton qui dit qu’à partir de là, on ne peut que mieux faire », a-t-il déclaré.

Sa prestation a en effet été dans la lignée de la fin de son Game 6 lorsqu’il a planté 16 de ses 19 points dans le dernier quart-temps, avec des paniers importants et surtout la victoire au bout. Un tournant puisque cette fin de match a libéré son esprit pour le Game 7.

« Il n’y a pas de doute que le Game 6 a été le plus difficile pour moi. J’étais trop concentré. J’étais trop tendu. J’étais trop dans ma tête à penser à ce que je devais faire, au nombre de points que je devais marquer », a-t-il ajouté. « Aujourd’hui, j’étais plus moi-même. Avant le match, j’étais détendu, je riais, je plaisantais. C’est là que je joue le mieux, quand je m’amuse. J’ai essayé de ne pas penser à la pression, à ce que tout le monde va dire. Je me suis juste concentré sur le jeu et je me suis amusé ».

Un match de légende

Le résultat a été à la hauteur puisqu’en plus de mettre son équipe sur le droit chemin et d’arracher la qualification pour une nouvelle finale de conférence, Jayson Tatum a marqué l’histoire, devenant le meilleur scoreur de l’histoire sur un Game 7 (15 jours après les 50 points de Stephen Curry).

De quoi assumer ses paroles, alors qu’il déclarait après le Game 6 qu’il était « en toute modestie, l’un des meilleurs joueurs au monde ». Sa performance lors de cette rencontre à la vie à la mort lui donne raison.

Place désormais à une nouvelle finale de conférence face à Miami, « une équipe avec laquelle on est extrêmement familiers, qui est très bien coachée », pour une opposition qui ne devrait pas manquer d’inspirer Jayson Tatum.

Jayson Tatum Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 BOS 80 31 47.5 43.4 82.6 0.6 4.4 5.0 1.6 2.1 1.0 1.4 0.7 13.9 2018-19 BOS 79 31 45.0 37.3 85.5 0.9 5.2 6.0 2.1 2.1 1.1 1.5 0.7 15.7 2019-20 BOS 66 34 45.0 40.3 81.2 1.0 6.0 7.0 3.0 2.1 1.4 2.4 0.9 23.4 2020-21 BOS 64 36 45.9 38.6 86.8 0.8 6.6 7.4 4.3 1.9 1.2 2.7 0.5 26.4 2021-22 BOS 76 36 45.3 35.3 85.3 1.1 6.9 8.0 4.4 2.3 1.0 2.9 0.6 26.9 2022-23 BOS 74 37 46.6 35.0 85.4 1.1 7.7 8.8 4.6 2.2 1.1 2.9 0.7 30.1 2023-24 BOS 74 36 47.1 37.6 83.3 0.9 7.2 8.1 4.9 2.0 1.0 2.5 0.6 26.9 Total 513 34 46.0 37.5 84.4 0.9 6.3 7.2 3.5 2.1 1.1 2.3 0.7 23.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.