Jayson Tatum : « En toute modestie, je suis l’un des meilleurs joueurs au monde »

Année après année, Jayson Tatum confirme qu’il est bien le joueur le plus proche de Kobe Bryant. Capable de planter 46 points dans un Game 6 à Milwaukee en 2022, il a effectué l’une de ses meilleures imitations cette nuit en plantant 16 de ses 19 points dans le 4e quart-temps du Game 6 sur le parquet de Philadelphie. Mais comme Kobe Bryant pouvait le faire, il avait forcé et arrosé pendant trois quart-temps (1 sur 14 aux tirs !), avant donc de trouver de l’adresse et la faille dans la dernière ligne droite.

« En toute modestie, je suis l’un des meilleurs joueurs au monde » confie-t-il après la rencontre. « On traverse des difficultés, on traverse des crises… Mais c’est long un match, et heureusement, j’ai de supers coéquipiers pour tenir le coup. Ils croient tous en mois. Ils m’ont dit : ‘Continue à trouver de bonnes positions. Cela va tomber de dedans. Continue à avoir un impact sur le match par d’autres moyens.’ Et tout ce qui compte, c’est qu’on a gagné le match. On s’est donné une nouvelle chance, et on revient à domicile pour le Game 7. »

Le seul américain dans la First All-NBA Team

Cette capacité à garder la tête haute et à garde confiance malgré son 1 sur 14 aux tirs, c’est ce qui fait la différence chez les très grands joueurs. C’était la force de Kobe, mais aussi d’autres monstres du jeu.

« J’y crois vraiment et je le sais » poursuit-il. « C’est facile de dire qu’on est l’un des meilleurs quand on marque 35 ou 40 points, mais je pense que c’est une preuve de caractère quand on peut se le dire alors qu’on n’a mis qu’un seul tir. Les choses ne vont pas dans votre sens, mais vous restez le même, avec le même mental, le même caractère, que ça se passe bien ou pas. J’ai simplement continué à croire en moi jusqu’à ce que les choses tournent dans mon sens. »

À l’arrivée, les Celtics ont gagné, et Jayson Tatum termine la rencontre avec 19 points, 9 rebonds et 6 passes. C’est beaucoup moins flamboyant et impressionnant que ses 46 points du Game 6 à Milwaukee en 2022, mais le résultat est le même : Boston jouera un Game 7 à domicile dimanche.

« Je ne veux plus revivre une merde pareille… j’espère que ça n’arrive qu’une fois » prévient-il tout de même. « J’espère que je débuterai mieux le prochain match… Mais s’il faut en passer par là, je l’accepterai. Dimanche, ce sera évidemment un grand match, un Game 7 et je suis impatient d’y retourner et de nous racheter en quelque sorte devant notre public. Je suis impatient de les voir. La salle va vibrer. Il faut que tout le monde soit là, que tout le monde soit plein d’énergie. Parce qu’on en aura besoin. Et je sais qu’ils vont l’apporter. Nous avons les meilleurs fans du monde ».

Jayson Tatum Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 BOS 80 31 47.5 43.4 82.6 0.6 4.4 5.0 1.6 2.1 1.0 1.4 0.7 13.9 2018-19 BOS 79 31 45.0 37.3 85.5 0.9 5.2 6.0 2.1 2.1 1.1 1.5 0.7 15.7 2019-20 BOS 66 34 45.0 40.3 81.2 1.0 6.0 7.0 3.0 2.1 1.4 2.4 0.9 23.4 2020-21 BOS 64 36 45.9 38.6 86.8 0.8 6.6 7.4 4.3 1.9 1.2 2.7 0.5 26.4 2021-22 BOS 76 36 45.3 35.3 85.3 1.1 6.9 8.0 4.4 2.3 1.0 2.9 0.6 26.9 2022-23 BOS 74 37 46.6 35.0 85.4 1.1 7.7 8.8 4.6 2.2 1.1 2.9 0.7 30.1 Total 439 34 45.8 37.5 84.7 0.9 6.1 7.0 3.3 2.1 1.1 2.3 0.7 22.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.