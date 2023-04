Joel Embiid, Rudy Gobert, Victor Wembanyama… Vincent Collet fait le point sur le Mondial

Quelques minutes après le tirage au sort de la phase de groupes de la Coupe du monde 2023 (25 août – 10 septembre), le sélectionneur Vincent Collet réagissait en conférence de presse à la composition de la poule de la France pour le premier tour de cette compétition : Canada, Lettonie et Liban.

« On craignait d’être avec le Canada dès le départ », avoue-t-il ainsi, concernant ce groupe H. « Il y a un vrai déséquilibre dans plusieurs groupes. On aurait préféré être avec les Philippines, mais on hérite d’un premier tour difficile et d’un croisement périlleux avec l’Espagne et le Brésil. Il faudra être prêt d’entrée de jeu et être vigilant contre tout le monde, il y a rarement des matchs faciles. »

Comme le laisse ici entendre Vincent Collet, s’ils terminent aux deux premières places de leur poule, les Bleus devront affronter au deuxième tour les deux meilleures équipes du groupe G (Espagne, Brésil, Iran ou Côte d’Ivoire) pour espérer ensuite voir les quarts de finale.

Autant dire que « le chemin sera compliqué » et qu’il n’y aura « aucun retard à l’allumage » de permis pour l’Équipe de France même si, comme le rappelle le sélectionneur, « il faut battre les meilleurs » pour arriver jusqu’aux médailles. Ce qui sera une fois de plus l’objectif des vice-champions olympiques et vice-champions d’Europe, également médaillés de bronze au dernier Mondial.

L’incertitude Rudy Gobert

Encore faut-il pouvoir bénéficier d’un effectif au complet, alors que Rudy Gobert a déclaré dans la semaine qu’il n’était pas sûr de faire le voyage en Indonésie, au Japon et aux Philippines…

« Je n’ai pas parlé avec Rudy depuis, mais je le savais, Boris [Diaw] l’a vu récemment et il lui en avait fait part », confie Vincent Collet. « On va le laisser se poser et réfléchir. Mais qu’il ne dise pas que [s’il ne vient pas] c’est pour mieux préparer la saison suivante. On ne voit pas systématiquement des joueurs mieux jouer quand ils ne sont pas en sélection [l’été précédent]. En 2014, il était avec nous [au Mondial] et il a bien joué derrière, ça a lancé sa carrière NBA. »

Avec les retours annoncés de Nicolas Batum et Nando De Colo en sélection, la France souhaite évidemment s’appuyer sur ses meilleurs éléments à un an des Jeux olympiques de Paris. En ce sens, la présence de Rudy Gobert sonne comme une nécessité afin de poser les bases de 2024 dès cette année.

« C’est un joueur important de l’équipe et sa présence n’est pas anodine. On peut le remplacer, mais on ne peut pas remplacer son leadership, donc on souhaite vraiment qu’il puisse venir », admet Vincent Collet. « J’ose espérer qu’il sera là, il sait qu’il est l’un de nos leaders. On a besoin de lui et il a aussi besoin de l’Équipe de France pour pouvoir réaliser la meilleure saison possible derrière. Il a du temps devant lui pour se reposer, s’occuper de lui et être avec nous le 28 juillet. »

Sans Joel Embiid, mais avec Victor Wembanyama ?

S’il considère que « la Coupe du monde est une rampe de lancement vers les Jeux olympiques », le sélectionneur tricolore reste conscient du fait que Rudy Gobert ne sera peut-être pas le seul tricolore à manquer à l’appel cet été.

En effet, Vincent Collet s’attend d’ores et déjà à ne pas voir Joel Embiid participer au prochain Mondial asiatique, qu’importe le pays qu’il choisira sportivement.

« Il sera difficile de le voir avec nous cet été, mais cela ne remet pas en cause le fait qu’il puisse jouer avec nous [en 2024]. Pourquoi ? Car il va se marier et cela tombe dans la mauvaise période, pendant la préparation, donc cela rend compliqué sa présence, quel que soit le pays qu’il choisira. »

« Toujours hésitant dans sa réflexion » toujours selon les mots de Vincent Collet, Joel Embiid risque donc de devoir attendre les Jeux olympiques de Paris 2024 pour débuter sous le maillot bleu et, ce, s’il décidait évidemment de représenter la France plutôt que les États-Unis.

Quant à Victor Wembanyama, l’autre intérieur phare français, il semblerait pour le moment que sa participation à la Coupe du monde ne soit pas compromise, même s’il faudra d’abord attendre de voir où il atterrira à la Draft.

« Cela dépend de qui tu es, de ton statut [une participation à une compétition internationale]. Cela demande une collaboration avec toutes les parties mais, pour l’instant, Victor est très motivé. Les nouvelles que l’on reçoit sont plutôt bonnes », assure Vincent Collet.